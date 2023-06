Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kronen har svekket seg til dels ganske mye mot de fleste utenlandske valutaene siden sist sommer. Men det finnes noen få unntak, sier Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets.

Tyrkias valuta lira er blant disse unntakene og har stupt over ti prosent bare siden Recep Tayyip Erdogan sikret seg en ny periode som landets president i slutten av mai. Bare onsdag stupte liraen over fem prosent til ny bunnrekord mot blant andre amerikanske dollar.

Det betyr at tyrkiske lira er blant meget få valutaer som i dag er svakere enn den norske kronen, sammenlignet med for et år siden, vel åtte prosent svakere.

Ikke nødvendigvis billigere

Men det er ikke slik at Erdogans gjenvalg nødvendigvis berger norske Tyrkia-turisters reisebudsjett.

– Det hjelper lite om valutaen faller hvis prisstigningen er høy, som i Tyrkia, sier Østnor.

Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Inflasjonen i Tyrkia ligger for tiden på rundt 40 prosent, noe som faktisk nesten er en halvering på noen måneder. Det betyr i praksis at prisstigningen mer enn veier opp for at kronen har styrket seg mot lira.

For de som skal glane på pyramider eller bade i Rødehavet er situasjonen noe av den samme. I Egypt er inflasjonen på vel 30 prosent og utligner at kronen er nesten 30 prosent sterkere enn den var mot det egyptiske pundet for et år siden.

At kronen i dag er litt sterkere mot russiske rubler er irrelevant for de flestes ferieplaner. Av åpenbare grunner er Russland et helt aktuelt feriemål for de aller fleste, selv om de skulle klare å få visum. De aller fleste flyvninger er blant annet kansellert på grunn av krigen i Ukraina.

I Libanon og Argentina hjelper det absolutt ingenting at den norske kronen nå er mye sterkere enn de lokale valutaene. Tresifret hyperinflasjon spiser opp hele valutagevinsten, og vel så det.

Importerte varer stiger ofte mer i pris enn den generelle prisstigningen, så turister kan i hvert fall nyte utmerkede lokale viner i land som Libanon, Argentina og Sør-Afrika. Ulempen med de to siste landene er at det er vinter på den sydlige halvkule nå som nordmenn har sommerferie.

– Prisnivået er også viktig, og mange land er fortsatt billige for nordmenn selv om kronen er verdt mindre, sier Østnor.

Det gjelder land som den nye feriefavoritten Albania, og Bulgaria, Thailand og Mexico.

For populære ferieland som Kroatia, Israel, Island og Kenya er kronesvekkelsen det siste året moderat. Det gjelder også Sverige.

– Jeg kan kanskje anbefale Sverige, selv om prisene særlig på matvarer har steget mer enn i Norge, sier Østnor.

Tradisjonelt populære ferieland i eurosonen, og land som Danmark, Storbritannia og USA, er blitt knalldyre og kan fort knuse nordmenns feriebudsjetter.

For sent for de fleste

Valutastrategen lover bedring i kronekursen, senest til høsten.

– Kronen svekket seg særlig i første kvartal. Fremover ser vi for oss en sterkere krone over sommeren, men frem til da er kronekursen sårbar i begge retninger, sier Østnor.

Det betyr at de som ikke er avhengig av skolens sommerferie, men venter på billigere flybilletter og lavere hotellpriser, også kan innkassere en valutagevinst til høsten.

– Vi mener kronekursen vil være veldig avhengig av oljeprisen fremover. Vi tror på betydelig høyere oljepris, men sannsynligvis skjer dette ikke før over sommeren, sier Østnor.