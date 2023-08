Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er godt kjent at de tre brødrene Joakim, Petter og Marius Varner eier et klesimperium bestående av kjeder som Dressmann, Cubus og BikBok. De tre brødrene eier også investeringsselskapet VJ Invest, som forvalter nærmere 1,7 milliarder kroner.

Tidligere denne sommeren skrev Finansavisen at Varner-konsernet tjente 413 millioner før skatt i 2022, et kraftig fall fra 2021-resultatet på 1,3 milliarder kroner. Høye råvarepriser og kollaps i kronekursen var blant uromomentene som trakk resultatet ned.

Brødrenes resultat på investeringer falt også i fjor. VJ Invests årsregnskap viser at brødrene hadde et resultat før skatt på 156,2 millioner kroner i fjor. Det er over 130 millioner lavere enn resultatet året før som var på 291,5 millioner kroner.

Fallet kommer som følge av økte finanskostnader samt nedskrivninger på unoterte langsiktige aksjer.

VJ Invest, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 212,6 283,6 -25% Driftsresultat (ebit) 197,8 260,5 -24,1% Resultat før skatt 156,2 291,2 -46,4%

Av årsregnskapet fremgår det at selskapet økte aksjeporteføljen fra 1,2 milliarder kroner til 1,7 milliarder kroner i fjor. Overskuddet på investeringer i markedsbaserte finansielle instrumenter endte på 212,7 millioner kroner i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble ikke tatt ut utbytte fra VJ Invest i 2022.

Tjente på shortposisjoner

Investeringsselskapet VJ Invest ble stiftet i 2009 med en startkapital på 200 millioner kroner. I årsrapporten skriver selskapet at det hadde en relativt defensiv posisjonering gjennom hele 2022.

For aksjer isolert sett var resultatet i 2022 på 158 millioner kroner, som ga en avkastning på 10,3 prosent for 2022. Det er langt bedre enn hovedindeksen på Oslo Børs, som endte 2022 med en nedgang på drøyt én prosent.

For å beskytte seg mot potensielle tap 2022 har selskapet inntatt shortposisjoner i indekser og enkeltaksjer innen svensk eiendom og ulønnsomme selskaper innen teknologi og grønn energi. Det ga resultater.

Alene ga shortsalget en gevinst på 77,8 millioner kroner, mot 6,2 millioner kroner i 2021.

De største bidragsyterne på shortsiden var blant annet eiendomsselskapet Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) som det siste året har stupt på Stockholm-børsen. Siden selskapet i slutten av mai en «strategisk gjennomgang», har selskapet stått i en finansiell hengemyr.

Ellers ga VJ Invests shortposisjoner mot Aker Horizons, Aker Carbone Capture, Meltwater og Arendals Fossekompani også gode resultater.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Shorting Å «gå short» i en aksje er helt enkelt å vedde på kursfall.

Mekanismen er å selge lånte aksjer, for så å kjøpe nye og levere disse tilbake når kursen har falt. Forskjellen i pris mellom disse tidspunktene er profitt (eller tap, dersom kursen stiger).

Det er risikabelt å kjøpe en aksje i håp om kursoppgang, men tapene har en øvre grense. En aksje kan tross alt ikke gå i minus.

I en shortposisjon finnes ingen slik grense, ettersom aksjer teoretisk sett kan stige ubegrenset.

De største bidragsyterne til aksjeavkastningen i fjor var Wilh. Wilhelmsen, Wallenius Wilhelmsen, ExxonMobil, Kiton og Kongsberggruppen, på longsiden.

Av selskapene som bidro mest negativt, peker selskapet på interiørkjeden Kid, elektronikkselskapet Note ab og Elektroimportøren, der John Fredriksens Aeternum er største eier. Kid-aksjen falt over 30 prosent i 2022, mens Elektroimportøren falt mer enn 40 prosent.

Geopolitisk usikkerhet

Om utsiktene for 2023 trekker selskapet frem geopolitisk usikkerhet, høy inflasjon og renteøkninger som faktorer som vil føre til stor usikkerhet og svingninger i finansmarkedene.

– Selskapet har typisk lange eierperioder i kvalitetsselskaper med sterk «track record» og solid balanse. Andre investeringskriterier er langsiktig lønnsom vekst, sterk markedsposisjon, inngangsbarrierer, moderat prising og god ledelse, heter det i årsberetningen.

Det opplyses videre at selskapet har hatt en god start på året frem mot slutten av første kvartal 2023. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.