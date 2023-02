Artikkelen fortsetter under annonsen

«Det føltes godt å trekke en strek i sanden etter det som har vært et bemerkelsesverdig utfordrende år i finansmarkedene».

Slik innleder Vegard Søraunets forvaltningsselskap Aeternum Management en oppdatering på Linkedin om fjorårets resultater for fondet Aeternum Capital. Fondet, der milliardær John Fredriksen med familie er den aller største investoren, fikk en avkastning på minus 38,2 prosent målt i norske kroner, og minus 36,3 prosent målt i svenske.

Aeternum sier intet om hva det tilsvarer i kroner og øre, og selskapet oppgir heller ikke hvor mye kapital det forvalter. Men den børsnoterte delen av porteføljen utgjorde 4,6 milliarder kroner ved slutten av året, ifølge nettsiden Holdings. Det er kjent fra før at Fredriksen, som fortsatt eier 89 prosent av fondet, gikk inn med milliarder av kroner som første og eneste investor da fondet ble startet opp i 2020.

Det var den tidligere Odin-stjerneforvalteren Vegard Søraunet som fikk ansvaret for å sette opp investeringsselskapet som skulle gå inn i helt andre ting enn shipping og offshore, som la grunnlaget for Fredriksens enorme formue. Senere er fondet også åpnet for ekstern kapital, og blant de nye investorene er for eksempel Egil Stenshagen.

Fondet konsentrer seg om mindre og mellomstore selskaper i Norden, både på børs og utenfor, og fjoråret ble naturlig nok påvirket av den generelle utviklingen her. Og den var ikke god.

«Vi var ikke immune mot blodbadet, og fondets avkastning i 2022 var intet mindre enn skuffende,» skriver selskapet.

Til sammenligning var energitunge Oslo Børs omtrent flat i fjor, mens hovedindeksen i Stockholm falt omtrent 16 prosent.

I pluss totalt sett

Men Søraunet trøster seg med flere ting:

Siden starten er fondets prestasjon -4,7 prosent i norske og +3,7 prosent i svenske kroner, etter et første år med superavkastning. Dessuten har de børsnoterte investeringene kommet sterkt tilbake og steget 16 prosent siden slutten av 2022, hvilket sørger for at fondet er i pluss totalt sett.

Fondet har siden oppstart gjort det bedre enn Carnegies indeks for små selskaper.

Selskapene i porteføljen leverer gode resultater: Både omsetning og resultat steg omtrent 50 prosent i gjennomsnitt det siste året, skriver Aeternum.

Fondet har lang tidshorisont på opptil flere generasjoner – Aeternum betyr rett og slett «for alltid» på latin.

«Når vi ser inn i året som kommer, føler vi oss optimistiske og samtidig ydmyke overfor usikkerheten som finnes. Etter en periode med historisk høye priser, ser vi massevis av muligheter til å kjøpe gode selskaper til attraktive priser,» skriver Aeternum.

Selskapet advarer om at oppgangen kan ta tid og være oppstykket, men siterer også Warren Buffett – den legendariske investoren Søraunet har nevnt som forbilde tidligere – på følgende: «Hvis du ikke er villig til å eie en aksje i ti år, skal du ikke engang tenke på å eie den i ti minutter.»

Den største børsnoterte eiendelen til Aeternum er svenske Skistar, som falt mer enn 30 prosent i fjor. Utenfor børs er ett eksempel norske Visma, som Aeternum investerte 780 millioner kroner i høsten 2021.

Søraunet ønsker ikke å gi noen kommentar utover det som står i oppdateringen til selskapet. Han har tidligere uttalt at målet er å børsnotere Aeternum Management, men sa til Finansavisen i oktober at markedet på daværende tidspunkt ikke var ideelt.