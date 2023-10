Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært full konflikt mellom milliardær John Fredriksen og forvalter Vegard Søraunet etter at samarbeidet om Aeternum Capital-fondet surnet totalt. Men nå er partene klare til å begrave stridsøksen.

Ifølge en felles melding som DN har fått tilsendt, er de kommet frem til en løsning i form av et forlik som de også mener vil være til gagn for de andre investorene i fondet. Alle investorene har sluttet seg til avtalen.

«Partene har nå blitt enige om en løsning på situasjonen,» heter det i meldingen.

Etter det DN forstår går avtalen hovedsakelig ut på at Fredriksen og hans investeringsselskap WQZ Investments Group får trekke ut sine midler av fondet mye fortere enn fondsavtalen egentlig legger opp til, og slipper deler av innløsningsgebyret som ellers ville kommet opp i 25 millioner kroner. Samtidig får Søraunet og hans team – som Fredriksen sørget for å stemme ut som forvaltere forrige uke – fortsette å styre fondet og midlene som er igjen.

Partene er også enige om å frafalle alle krav mot hverandre og sette en stopper for alle rettslige prosesser.

«Både forvalter og WQZ mener det er til de beste for både dem, fondet og de øvrige investorene at partene skiller lag,» står det i meldingen.

Hverken Søraunet eller Fredriksen-leiren ønsker å gi noen kommentar til avtalen lørdag.

Lang konflikt

Konflikten mellom Søraunet og Fredriksen-leiren har vart lenge, men ble først offentlig kjent da Fredriksen med dunder og brak meldte sin uttreden av fondet for en måned siden – med mesteparten av kapitalen på slep. Så toppet den seg forrige uke da Fredriksen kalte inn til en generalforsamling i fondet, som er organisert som et eget selskap, og takket være sin overveldende aksjemajoritet på nesten 75 prosent fikk stemt ut Søraunet og hans team.

I tillegg kom det frem at Fredriksen hadde anmeldt Søraunet, Aeternum Management og den tidligere styrelederen i forvaltningsselskapet til Økokrim. Den anmeldelsen ble imidlertid henlagt, som DN skrev onsdag. Det er også tatt diverse rettslige skritt av partene, med planlagte forhandlinger i Oslo tingrett senere denne måneden.

Søraunet uttalte etter generalforsamlingen forrige uke at partene likevel fortsatte å forhandle om et forlik, og DN er kjent med at det er kommet flere forslag om avtaler fra Aeternum Management siden da. Men i et brev til minoritetsinvestorene tidligere denne uken, som DN har fått innsyn i, la ikke Søraunet skjul på at det var vanskelige samtaler:

«WQZ har svart på forvalters utkast med å legge inn nye og urimelige krav, og forvalter har innsett at det ikke er hensiktsmessig å fortsette,» skrev Søraunet så sent som tirsdag.

Dette er Aeternum-konflikten 6. september ble det kjent at milliardær John Fredriksen ville trekke seg ut av fondet Aeternum Capital, knappe tre år etter at han selv ga tidligere Odin-forvalter Vegard Søraunet oppdraget med å sette det opp. Fredriksen eier nesten 75 prosent av fondets forvaltningskapital, og hadde allerede bedt om innløsning av en del av dette tidligere i år.

Aeternum Management er blitt saksøkt av Fredriksens investeringsselskap WQZ Investments Group for å ha brukt gjeld til å finansiere investeringene på en måte som bryter med forvaltningsavtalen. Søraunet mener Fredriksen-leiren har oppkonstruert konflikten for å komme seg lettere ut av investeringen etter en periode med svak avkastning.

På en generalforsamling fredag 29. september ble det med knapt flertall vedtatt at forvaltningsavtalen mellom Aeternum Capital og Aeternum Management skulle sies opp. Aeternum Management og Søraunet hadde imidlertid sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett, som den 10. oktober skulle ta stilling til om forvaltningsavtalen er hevet på gyldig grunnlag. Det rettsmøtet utgår etter forliket som ble kjent lørdag.

Flere av fondets drøyt 20 minoritetsaksjonærer har gått hardt ut mot Fredriksen, og ifølge DNs opplysninger var det kun to som stemte med Fredriksen på generalforsamlingen. Etter at forvaltningsavtalen ble hevet, har partene jobbet med en forliksavtale som skal sørge for at konflikten ikke går utover minoritetsaksjonærene.

Begge partene har tatt rettslige skritt mot hverandre, men de utgår nå. Fredriksen har gått så langt som å anmelde Søraunet og tidligere styreleder i Aeternum Management, Snorre Nordmo, til politiet, nærmere bestemt Økokrim. Anmeldelsen er imidlertid henlagt.

Til slutt gikk det altså veien, med en avtale som kroner en uke som for Fredriksen kan sies å ha stått i forsoningens tegn. Torsdag ble det nemlig kjent at hans tankrederi Frontline er nær ved å inngå en avtale om kjøp av en stor del av flåten til konkurrenten Euronav, som vil bety slutten på en konflikt mellom de to selskapene etter at en fusjonsplan mellom dem havarerte.

Giring eller ei

Konflikten handler om hvorvidt fondet har brukt giring, eller gjeldsfinansiering. Fredriksen-leiren anklager Søraunet for å ha brukt det på en måte som bryter med fondsavtalen da Aeternum kjøpte 20 prosent av svenske Skistar høsten 2021. Fredriksen mener forvalterne pådro fondet garantier som utgjorde stor risiko for tap, og har kalt grepet et «alvorlig tillitsbrudd.»

På sin side har Søraunet fastholdt at det ikke var noe brudd på avtalen, og at forholdet uansett ble rettet i tide. Dessuten mener han at hele konflikten var konstruert av Fredriksen fordi milliardæren var misfornøyd med avkastningen og honorarene, og ville komme seg raskest mulig ut av investeringen. Til DN har han uttalt at Fredriksen ønsker hans «hode og ettermæle som forvalter på et fat.»

Aeternum begynte svært godt med 58 prosents avkastning i 2021, men gikk på en smell på -38 prosent i fjor. I første halvår i år steg fondet ti prosent. Totalt har Fredriksen investert 5,6 milliarder kroner i fondet, med et uttalt mål fra familien om å spre den store formuen på andre ting enn kjernevirksomhetene innen shipping, offshore og oppdrett.

Fredriksen var den første og lenge eneste investoren i fondet, men siden høsten 2021 er det kommet inn flere norske og svenske investorer, hovedsakelig familieformuer. Før avstemningen for en drøy uke siden kritiserte flere av dem Fredriksens fremferd og ba innstendig om at partene kom frem til en løsning.

To mindre investorer stemte imidlertid med Fredriksen, ifølge DNs opplysninger Jan Petter Colliers familieselskap Sanden og Kjell Christian Ulrichsen og familiens investeringsselskap Vicama. Alle investorer får tilbud om innløsning på samme vilkår som WQZ, ifølge meldingen.

Avtalen med Søraunet innebærer at WQZ får innløst sin andel av fondet i form av aksjene det er investert i og kontanter. Uttrekningen har effektiv dato 30. september, selv om den i praksis vil ta litt mer tid. Men til sammenligning var planen opprinnelig en innløsningprosess på minst halvannet år.

«Etter utdelingen vil fondet og WQZ være medeiere i flere selskaper. Partene er enige om i nødvendig utstrekning å koordinere sitt felles eierskap i disse selskapene,» heter det i meldingen.