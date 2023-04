Artikkelen fortsetter under annonsen

Veidekke har sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte, som følge av storstreiken som pågår.

Det opplyser selskapet til E24.

Da streiken startet på mandag, var omlag 1200 Veidekke-ansatte en del av det første streikeuttaket. Ytterligere 100 ansatte i et datterselskap tas ut hvis streiken varer til fredag, og streikeuttak nummer to trer i kraft.

Totalt har selskapet i underkant av 5500 ansatte i Norge.

– Vi er sterkt berørt, sier Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke Norge.

– Hele vår asfaltvirksomhet har i praksis stoppet opp, og vår pukk- og grusvirksomhet er også tatt helt ut. Veidekke Bygg er vår desidert største enhet og den er kraftig berørt, mens anleggsvirksomheten foreløpig ikke er omfattet av streikeuttak eller varsler. På noen av byggeprosjektene våre går derfor grunnarbeidene omtrent som normalt, sier Dieset.

Berørt av streiken er også iskremprodusente Diplom-Is, som sendte ut egne, betingede permitteringsvarsler tirsdag.

De aktuelle ansatte er altså ikke permittert enda, men blir det skulle streiken vare til fredag og andre streikeuttak inntreffe. Da vil 105 bli ansatte tatt ut i streik.

– Et omfang som vi ser nå vil kunne få betydelige konsekvenser for vår drift og lønnsomhet, og det har derfor blitt sendt ut et betinget permitteringsvarsel. Vi ønsker å beholde våre medarbeidere i arbeid der vi kan, sa direktør for kommunikasjon og strategi Mari Ellestad.

Også ansatte i Hennig-Olsen fikk permitteringsvarsel for et par uker siden, sa administrerende direktør Paal Hennig-Olsen til Fædrelandsvennen.

– Det er for å være i forkant. Hvis våre arbeidere blir tatt ut i streik fra fredag, så må vi vurdere å stenge ned hele produksjonen. Da må vi i så fall permittere de resterende ansatte, sier han.