Viaplay-aksjen falt til slutt 48,7 prosent på Stockholm-børsen torsdag, etter at strømmetjenesten la frem resultater for andre kvartal tidligere på dagen. Sluttkursen på rett over 35 svenske kroner er nytt bunnivå for aksjen.

Sammen med resultatene kom også nyheten om at Viaplay skal si opp 25 prosent av de ansatte, som en del av det strømmetjenesten omtaler som en strategisk gjennomgang.

– Vi har tatt en rekke umiddelbare beslutninger for å sikre selskapets drift fremover, sa konsernsjef Jørgen Madsen Lindemann.

Viaplay hadde 1691 ansatte på verdensbasis ved utgangen av fjoråret. En nedbemanning på 25 prosent innebærer at om lag 400 personer mister jobben.

Store tap

Selv med en inntektsvekst på 396 millioner svenske kroner, tapte selskapet over 6,5 milliarder svenske kroner før skatt i andre kvartal.

Resultatet blir tynget av nedskrivninger, rekonstruksjon og kostnader knyttet til at selskapet trekker seg ut av Baltikum.

Blant annet skrives ble det bokført en nedskrivning på 1,5 milliarder svenske kroner knyttet til sportsinnholdet i Norden.

– Dette på grunn av den vesentlige endringen i de internasjonale forretningsplanene, og det faktum at ikke alle innholdsinvesteringene vi har gjort, lønner seg, legger konsernsjefen til.

Kan selge hele selskapet

Så langt har 2023 vært en eneste lang oppoverbakke for Viaplay, og allerede i slutten av april var det tegn til store utfordringer i vente.

Til tross for at førstekvartalstallene viste en årlig inntektsvekst på over 30 prosent og abonnementsbasen fortsatte å vokse, var det likevel store tap særlig for den internasjonale virksomheten, der høye investeringskostnader ikke ble veiet opp av tilsvarende vekst på topplinjen.

I månedene siden har krisen bare forverret seg. Samlet havner driftsresultatet i minus med over 6,8 milliarder svenske kroner første halvår.

Under en digital presentasjon uttalte Lindemann at selskapet er åpne for å videreselge TV-rettigheter i de nordiske landene. Samtidig som trolig vil øke prisene.

– En mulighet er også at hele selskapet blir solgt, la han til.

Børsfall

Tidligere i år meldte selskapet at det nedjusterte utsiktene for 2023, og ansatte ny konsernsjef. Den nye toppsjefen startet med umiddelbar virkning og skulle ikke få mer enn en drøy måned som leder før nye krisemeldinger ble sendt ut.

Lindemann trakk den midlertidige guidingen etter en gjennomgåelse av selskapets drift.

«Gjennomgangen viser at både inntekter og resultater, særlig for det nordiske markedet, er ventet å falle betydelig. Økningen i faste kostnader knyttet til produksjon blir ikke veid opp av inntektsvekst eller kostnadsbesparelser», het det i meldingen.

Selskapet som er notert på Stockholm-børsen hadde massive kursfall. Den 2. juni ble aksjen omsatt for 225,4 svenske kroner, bare dager senere var kursen hadde den falt til under 70 kroner.

