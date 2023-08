Artikkelen fortsetter under annonsen

Det norske golfesset Viktor Hovland ligger 20 slag under par sammenlagt, etter en tredjerunde på fire slag, etter lørdagens runde i den såkalte Tour Championship, en av de viktigste golfturneringene i verden.

OL-vinner Xander Schauffele ligger nærmest nordmannen med 14 slag under par totalt.

Spilleren som står igjen som vinner søndag kveld norsk tid kan innkassere svimlende 18 millioner dollar, eller mer enn 190 millioner kroner.

Ekskluderer sponsoravtaler

Det er mer enn Hovland har spilt inn så langt i 2022-23-sesongen, med cirka 150 millioner kroner. Det inkluderer Hovlands seier tidligere denne uken i BMW Championship, som ga ham nesten 40 millioner kroner i premie. Disse inntektene er rene sportslige premier, og inkluderer ikke sponsoravtaler.

Lørdagens spill var tredje av fire runder i Tour Championship, som kroner den såkalte FedEx-cupen, sluttspillet i den amerikanske PGA-touren i golf.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fedex-cupen består av tre turneringer, der feltet av spillere snevres gradvis inn for hver av dem til de 30 beste gjenstår i Tour Championship. Den siste turneringen spilles over fire ganger 18 hull på East Lake-golfklubben i Atlanta, i delstaten Georgia. I Tour Championship får spillerne som har vært best så langt i FedEx-cupen starte med et forsprang.

Uflaks mot slutten

Lørdag var Hovland veldig nær birdier både på hull 17 og 18, men hadde ikke flaksen på sin side i puttingen. Fasiten for tredjerunden ble fem birdier, en bogey og resten på par.

Kun to spillere, østerrikske Sepp Straka og engelske Tommy Fleetwood, hadde en bedre tredjerunde, begge med fem slag under par.

Schauffele gikk runden lørdag to slag under par, til tross for hele tre bogeyer. På en delt tredjeplass sammenlagt ligger amerikanerne Keegan Bradley og Collin Morikawa. Sistnevnte delte ledelsen med Hovland etter andre runde, men gikk hele tre slag over par på tredje runde. I tillegg til to bogeyer røk han på en dobbeltbogey på hull fire.

Før tredje runde lørdag lå Hovland på en delt førsteplass med amerikaneren Collin Morikawa, med en total på -16. Verdenstoppen Scottie Scheffler, også fra USA, lå rett bak dem med -14.

Før Tour Championship var Hovland ranket som nummer fem på verdensbasis.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.