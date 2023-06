Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kan ikke kalle det et 100 prosent monopol ennå, men vi er på vei inn i et «de facto»-monopol, slik jeg ser det, sier gründer i 24sevenoffice, Stian Rustad.

Selskapet leverer forretningssystemer til næringslivet, der Visma og dets selskaper er den klart største aktøren. Rustad mener Visma bruker sin markedsdominans og flere strategier for å kneble konkurransen i regnskap- og forretningssystemsbransjen.

Med administrerende direktør, Eirik Aalvik Stranden, har han sendt en bekymringsmelding til Konkurransetilsynet. I den stiller de seg svært kritisk til Vismas markedsandel.

Stian Rustad, gründer av 24sevenoffice (t.v.), og administrerende direktør Eirik Aalvik Stranden skal onsdag i et møte med Konkurransetilsynet, etter å sendt en bekymringsmelding om konkurransesituasjonen. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Er det noe som ikke er Visma, spør Rustad spøkefullt når DN møter dem på deres kontorer i Oslo.

Dette er saken 24sevenoffice melder Vismas virksomhet inn til konkurransetilsynet.

Både 24sevenoffice og Visma leverer forretningssystemer for regnskap, lønn, timeføring og reise.

I bekymringsmeldingen DN har fått tilgang til varsler 24sevenoffice om monopoltendenser som følger av Vismas virksomhet.

24sevenoffice mener Visma bruker flere metoder for å presse ut all annen konkurranse. De mener selskapet begrenser andres mulighet til å utvikle systemer som kan kobles på Vismas systemer ved å ikke dele sine APIer.

De mener Visma har oppnådd en for stor eierandel i markedet ved å blant annet kjøpe opp mindre konkurrenter.

De mener Vismas markedsmakt gir dem mulighet til å blant annet diktere priser.

24sevenoffice ønsker at det må kreves at Visma tydelig markerer hvilke produkter som eies av Visma.

– Urovekkende

Både Tripletex og Sticos er heleid av Visma. I tillegg er Visma majoritetseier med en andel på 92 prosent i Poweroffice. Alle tre er store aktører innen regnskap- og forretningssystemer, ifølge en undersøkelse fra Regnskap Norge.

Stranden mener man gjennom den kan regne ut Vismas markedsandel til mellom 65–70 prosent. Det kaller han «urovekkende».

– Hvorfor er det viktig at folk tar deres bekymringer på alvor, når dere selv er en av Vismas største konkurrenter?



– Vi er kjempefan av konkurranse, men det fordrer en sunn konkurransesituasjon i markedet. Når bransjen blir så preget av misbruk av markedsmakten, ødelegger det for alle som ønsker å konkurrere om kunden, svarer Stranden.

– Men hva ville dere gjort annerledes dersom dere var i Vismas posisjon?

– Hvis jeg utnyttet markedsmakten, hadde jeg følt meg ganske dårlig. Vi tenker kanskje litt annerledes enn dem, sier Rustad og understreker at de ønsker løsninger som er til det beste for kunden.

– Vil kun tjene mer penger

Ifølge Rustad har Visma også ved flere anledninger kjøpt opp selskaper og medfølgende kunder, for så å skru opp prisene og deretter stoppet nyutviklingen.

– For enten å kun tjene mer penger eller å konvertere kundene til andre Visma-produkter, sier han.

– Hva gjør selskapet konkret som ødelegger for dere?

– De kjøper opp systemer vi vanligvis har basert oss på å samarbeide med. Det blir derfor vanskeligere å tilby den samme kvaliteten på produktene til kundene, sier Rustad og peker på lønnsselskapet Huldt & Lillevik, som ble kjøpt opp for ti år siden, og siden avviklet i slutten av 2022.

De mener kundene også gis feil inntrykk av at de vurderer tilbud fra flere uavhengige aktører opp mot hverandre, ved at giganten sprer virksomheten under forskjellige navn.

24sevenoffice Selskapet ble grunnlagt i 1997, og har siden levert diverse forretningssystemer til norske kunder.

I 2022 hadde selskapet driftsinntekter på 184 millioner, et negativt driftsresultat på 70 millioner og et negativt resultat før skatt på 66 millioner, ifølge regnskap fra Brønnøysundregistrene.

24sevenoffice er lokalisert i Oslo, Skien og Notodden.

Stian Rustad (50) er bedriftsleder og gründer i selskapet, mens Eirik Aalvik Stranden er administrerende direktør.

– Grådig

Kundene må også betale unødvendig dyrt, ifølge dem.

– Hovedproblemet fra et samfunnsperspektiv er at de har så stor markedsmakt at de blant annet dikterer prising og øker prisene kraftig hele tiden, sier Rustad.

Ifølge dem lokkes kundene med gunstige tilbud som gratis implementering.

– De henter inn de tapte inntektene relativt raskt ved å være to til tre ganger dyrere sammenlignet med konkurrentene. Vismas nylige 30 prosent prisøkning på transaksjoner er også et eksempel på at de henter igjen marginene relativt raskt, ifølge Rustad.

Stranden viser til prisøkningen for Tripletex' tjenester i løpet av 2023 og en prisundersøkelse fra Regnskap Norge.

Ifølge 24sevenoffice selv har de økt prisene med mellom 10–15 prosent det siste året.

Visma: – Sunn konkurranse

– Det er sunn konkurranse i det norske markedet for nettbaserte regnskapssystemer, noe som understøttes av at konkurrentene våre også vokser og gjør det bra, sier kommunikasjonssjef Lage Bøhren i Visma.

Han sier at hele markedet er i vekst, drevet av at stadig flere bedrifter ser fordelene ved skybaserte løsninger som er mer fleksible, sikre og rimeligere enn lokalt installerte systemer.

– Samtidig er det en kontinuerlig kamp blant leverandørene for å tilby stadig bedre funksjonalitet, brukervennlighet og smartere løsninger som kommer kundene til gode, og ingen investerer mer i softwareutvikling i Norden enn Visma.



– Til slutt vil vi gjerne påpeke at Visma sine løsninger er så moderne at implementasjonstiden er redusert og i en del tilfeller helt gratis for kundene. Hvis det var slik at Visma var to til tre ganger så dyre som sammenlignbare, konkurrerende løsninger, så ville nok de fleste kunder velge noe annet. Tvert imot viser Regnskap Norges årlige medlemsundersøkelse at Vismas systemer er svært populære blant kundene, sier Bøhren og viser til en tabell fra Regnskap Norge.

Møte med tilsynet

Allerede dagen etter at bekymringsmeldingen ble sendt, skal Rustad og Stranden ha blitt kalt inn til et møte med Konkurransetilsynet onsdag.

Vegard Aandal-Nilsen i tilsynet ønsker foreløpig ikke kommentere noe konkret om innholdet i bekymringsmeldingen før møtet. Han understreker likevel at de følger nøye med på markedet, inkludert Visma.

I 2020 ble selskapet pålagt å opplyse om alle oppkjøp av andre foretak som tilbyr regnskapssystemer i Norge, uavhengig av omsetning. Dette er en utvidelse av den alminnelige meldeplikten for fusjoner og oppkjøp etter konkurranseloven.

– Bakgrunnen for det er at markedet er konsentrert, og fordi Visma er den største enkeltstående aktøren, forklarer Aandal-Nilsen.

– Bakgrunnen for det er at markedet er konsentrert, og fordi Visma er den største enkeltstående aktøren, forklarer Aandal-Nilsen.

Han påpeker samtidig at dominerende selskaper har særlig ansvar for å unngå å opptre på en måte som begrenser konkurranse i strid med konkurranselovens forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling.