Denne uken kommer endelig en børsnotering av en viss størrelse, når supplyrederiet Dof gjør comeback etter gjeldssaneringen og igjen er et finansielt investeringsobjekt. Veien dit har vært kronglete for Austevoll-selskapet – og senest utfordret av konkurrenten Subsea 7, som før helgen forsøte å kuppe selskapet.

Men – gitt at finansmarkedets klare signal om et deilig børsklima med lave verdier på fryktindeksen Vix –hvorfor er det ikke flere børsnoteringer om dagen?

– Med dagens nyhetsbilde er det litt rart at Vix-indeksen er så lav, sier aksjesjef Thomas Breivik i DNB Markets.

Aksjesjef Thomas Breivik i DNB Markets.

Vix-indeksen baserer seg på opsjonshandel knyttet til den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500, som bygger på 500 ulike aksjer og er en av verdens mest kjente markedsindekser. Nå er den like lav som høsten før koronapandemien brøt ut og finansmarkedet kollapset.

– Vi skuler ofte til Vix-indeksen for å måle investeringsappetitten, men en lav Vix er nå ikke ensbetydende med at investorene er veldig sultne om dagen, sier Breivik.

Børskansellering i London

Ifølge Breivik var den store snakkisen blant aksjemeglerne i forrige uke at børsnoteringen av den britiske kjemikalieprodusenten We Soda ble kansellert. Noteringen ville inneholdt en transaksjon på 800 millioner dollar, som med en verdsettelse på 8,5 milliarder dollar ville vært den største noteringen i London så langt i år.

Når «Skandi Hercules» og de andre Dof-skipene til uken børsnoteres, blir det med investorene Frederik W. Mohn og John Fredriksen på aksjonærlisten.

Og selv om Dof går på børs igjen om kort tid, elektroforhandleren Elektroimportøren gjennomfører en kriseemisjon og den danske høreapparatprodusenten GN Store Nord fikser gammel refinansiering, understreker Breivik at det ikke er bare, bare på de nordiske børsene heller:

– Det er et vanskelig marked. Det er fullt mulig for et godt drevet selskap, med en god historie å børsnotere seg, men det vi ser er at de som har anledning til å vente, de venter.

Fredag sluttet Vix-indeksen godt nede på 13-tallet. Den lille frykten som ble målt på mandag og tirsdag i forkant av Feds rentemøte onsdag er med det blåst bort.

Ingen snarlige kursutslag

Breivik mener Vix-indeksen lave nivå skyldes flere fundamentale og tekniske årsaker – den måler simpelthen ikke den reelle bekymringen som kan være i markedet:

– For det første er det nå få triggere de neste ukene som kan utløse stor volatilitet i aksjemarkedet. Makromessig ble Fed-møtet unnagjort denne uken, og for et par uker siden ble gjeldstaket i USA løftet. Det er også en liten stund til den neste resultatsesong setter i gang, og det er derfor ikke ventet noen selskapsspesifikke hendelser, sier aksjesjefen i DNB Markets.

– Dessuten er det slik at Vix-indeksen måler aktiviteten i opsjonsmarkedet, der investorene vil sikre seg mot svingninger i aksjemarkedet, fortsetter Breivik.

Ifølge ham er de store institusjonelle investorene, som aksje- og pensjonsfond, mest opptatt av å sikre seg mot fall i aksjemarkedet.

Ettersom de fleste aksjeporteføljer i utgangspunktet skal tjene på en oppgang i aksjemarkedet, vil en forsikring av disse innebære at fondsforvalterne kjøper ekstrainstrumenter for å tjene på et fall. Nå er denne typen forsikringer høyaktuelle, sier Breivik. Det påvirker Vix-indeksen fordi selgerne legger seg nærmere og nærmere den ventede, fremtidig priskurven.

Småsparerne har vist vei

Breivik viser til en tredje årsak, og viser da til at småsparerne i stadig større grad tar en plass i det proffe aksjemarkedet.

– Alle opsjoner har en utløpsdato og under koronapandemien, da forbrukerinvestorene for alvor gikk inn på børsene, oppdaget de at opsjoner med under 24 timer igjen av løpetiden var veldig billige. Men de er også veldig sensitive for små svingninger i markedet og ti cent kunne plutselig bli til 20 cent, sier Breivik.

Spekulantenes handel av zerodayopsjoner utgjorde rundt ti prosent av den totale opsjonshandelen før 2020, men under koronapandemiens investorbølge ble andelen doblet. Og i dag har de proffe institusjonelle inntatt denne tradingen, og nå utgjør opsjonene med den korte løpetiden over 40 prosent av totalmarkedet, ifølge en forskningsrapport fra University of Utah.

Investeringsbanken JP Morgan anslår at den daglige omsetningen av ultrakorte opsjoner er kommet opp i 1000 milliarder dollar.

– Det er blitt et stort og populært marked. Institusjonelle investorer ser at markedet er aktuelt på grunn av den høye likviditeten, samt at resten av markedet er så flatt som det er. Alle jager avkastning om dagen, og her finnes det noe å hente, sier Breivik.

Funnet i forskningsrapporten fra University of Utah har også fått analytikere og strateger til å bekymre seg for at den store handelen i de ultrakorte opsjonene kan forsterke svingningene i det faktiske aksjemarkedet – altså svingninger i S&P 500-indeksen. Enkelte analytikere peker på at zerodayopsjonene potensielt kan utløse en ny Volmageddon – et populært uttrykk for å illustrere et fall i S&P 500-indeksen i februar 2018, da den plutselig kollapset fire prosent.