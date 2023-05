Artikkelen fortsetter under annonsen

Det lå an til at sterke jobbtall i USA ville prege børsåpningen da børsene i New York åpnet fredagens handel. I forkant av børsåpningen lå nøkkelindeksene an til å bli løftet mellom 0,6 og 0,9 prosent. Dessuten lå det an til en sterk rekyl for de regionale bankene, hvis aksjekurser har kollapset de siste dagene.

En opptur var også ventet for Apple-aksjen som la frem resultater etter børsslutt torsdag og som før børsåpningen lå an til en kursoppgang på 2,6 prosent. I åpningsminuttene steg aksjen over tre prosent fredag.

Regionbankene Western Alliance og Pacwest Bankcorp lå i førhandelen an til å stige omkring 30 og 35 prosent. I de første minuttene fredag, steg de to henholdsvis 30 prosent og 40 prosent.

I åpningsminuttene så det slik ut for nøkkelindeksene:

Den brede S&P 500-indeksen ble løftet over én prosent.

Industritunge Dow Jones steg 1,1 prosent.

Teknologipregede Nasdaq steg også drøyt én prosent.

To andre regionbanker, Comerica Incorporated og Fist Horizon, fikk også unngjelde torsdag. Fredag løftes de to med godt over ti prosent og drøyt fem prosent.

Falt 40 og 50 prosent – nå sies det kjøp

En analytiker i en av de større investeringsbankene i USA, JP Morgan, mener fredag at det er tid for å utnytte kursfallene, som i Western Alliance. Analytiker Steven Alexopoulos løfter anbefalingen fra hold til kjøp, og setter et kursmål på 46 dollar. Det vil være mer enn en dobling i kursen etter torsdagens brutale fall.

Torsdag avsluttet Western Alliance-kursen på 18,20 dollar, etter fall på over 38 prosent. Aksjekursen falt på det meste over 60 prosent etter at Financial Times publiserte en artikkel om banken der det ble antatt at den var på utkikk etter nye strukturelle muligheter. I dette lå et mulig salg av banken, noe bankens styre og ledelse raskt benektet.

Pacwest-aksjen falt drøyt 50 prosent torsdag.