De forsinkede regnskapene for 2021 viser at konsernet Voss of Norway hadde et resultat før skatt på minus 31,8 millioner dollar, tilsvarende over 330 millioner kroner med dagens dollarkurs. Resultatet var ti millioner kroner bedre enn året før. Ved inngangen til fjoråret var også selskapets egenkapital tapt.

Det hjalp lite at omsetningen steg kraftig, fra 67 til 87 millioner kroner.

På driften tapte Voss 17 millioner dollar i 2021, litt mindre enn året før.

Voss of Norway (konsern), årsresultat 2021 (i millioner USD) 2021 2020 Endring Omsetning 87,2 64,9 34,3 % Driftsresultat (ebit) -16,9 -20,7 -% Resultat før skatt -31,8 -32,8 -%

I 2016 betalte kinesiske Reignwood rundt én milliard kroner for knapt 60 prosent av aksjene og kontroll i Voss. Siden da har pengene flommet ut av selskapet og akkumulerte tap før skatt i perioden 2016–2021 er på over 1,3 milliarder kroner. For å overleve har vannselskapet nå blitt reorganisert, utgifter er kuttet og eksisterende eiere har gitt ytterligere lån.

Voss of Norway Etablert i 1998 av barndomskameratene Ole Christian Sandberg og Christopher Harlem.

Tappes fra en grunnvannskilde i Vatnestrøm i Iveland i Agder, og vannet har aldri hatt noe å gjøre med Voss i Vestland fylke.

Ideen var først å selge norsk kildevann på cruisebåter, senere også eksklusive hoteller, restauranter og nattklubber i USA. Fra 2009 ble det solgt til butikker i USA og andre land.

I 2016 kjøpte kinesiske Reignwood rundt én milliard kroner for knapt 60 prosent av aksjene i selskapet.

Det amerikanske oppkjøpsfondet Juggernaut Capital Partnere eier vel 20 prosent av aksjene.

I perioden 2016–2021 har Voss-konsernet et akkumulert tap før skatt på 1,3 milliarder kroner.

Reignwood Group kontrolleres av den thai-kinesiske forretningsmannen og milliardæren Chanchai Ruayrunguang, som blant annet har lisensen på energidrikken Red Bull i Kina. Reignwood, som er registrert på De britiske jomfruøyene og med hovedkontor i Beijing, har ellers store eierinteresser i eiendom, hoteller og golfbaner i Asia, USA og Storbritannia, i tillegg konsument- og merkevarer. Eierskapet i Voss er organisert gjennom det heleide Luxembourg-selskapet RW Voss S.a.r.l.

Fallende norsk produksjon

Ved siden av mindre aksjeposter og navnet knytter nå mesteparten av Voss' norske virksomhet til produksjonen på fabrikken i Iveland i Agder. Produksjonen her skjer av datterselskapet Voss Production som er heleiet av Voss of Norway.

Voss Production as, årsresultat 2021 (i MNOK) 2021 2020 Endring Omsetning 309,2 439,8 -29,7% Driftsresultat (ebit) -7 83,4 -% Resultat før skatt 14,7 20,9 -29,7%

Fabrikken i Iveland var lenge hovedvirksomheten i konsernet, men omsetningen her har falt kraftig de siste årene. I 2018 var omsetningen på over 500 millioner kroner og 118 ansatte, mens den i 2021 hadde falt til litt over 300 millioner kroner med 78 ansatte.

Voss Production tapte nesten syv millioner kroner på driften i Iveland i 2021.

Lorna Margaret Stangeland ble sist måned ansatt som ny sjef for den norske virksomheten i Voss Production. Hun har bakgrunn fra toppledelsen blant annet i Atea og Vectura. Stangeland viser til at hun knapt har begynt i jobben og vil ikke kommentere tallene eller foreløpig si noe planene fremover.

Skilsmisse i USA

Hovedaksjonærene, kinesiske Reignwood og amerikanske Juggernaut, delte i fjor opp selskapet og amerikanerne overtok virksomheten i Nord- og Sør-Amerika og Karibia, mens kineserne har resten av verden.

Knut Brundtland og Stein Erik Hagen er blant de som ble med Juggernaut til Amerika. De sitter i dag med bare små eierandeler i Voss of Norway. Brundtland sier til DN at det er mange år siden han hadde noe å gjøre med Voss of Norway, og at han derfor ikke synes det er riktig av ham å kommentere de elendige tallene.

Voss of Norway skal fortsatt levere vann fra Iveland til USA, men mye av veksten fremover der er knyttet til nye produkter som produseres i USA, der det er inngått ny distribusjonsavtale med PepsiCo. Det uttalte målet for Voss nå er å vokse utenfor USA, som lenge var det viktigste markedet for Voss, men der man aldri klarte å oppnå lønnsomhet.

Styret i Voss skriver i notene at koronapandemien har påvirket regnskapene negativt, men at salget av den tapsbringende amerikanske virksomheten vil være positiv for selskapet fremover.