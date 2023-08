Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter fall både tirsdag og onsdag, fortsatte de toneangivende indeksene nedover torsdag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,84 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 1,17 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, falt 0,78 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne referert til som verdens viktigste rente for dens effekt på andre renter og finansielle størrelser verden over, stiger markant til nesten 4,3 prosent. Det er det høyeste nivået siden finanskrisen for 15 år siden.

– Det er en veldig sterk trend oppover for de lange rentene. Det siste året er det de korte rentene som har gått mest, fordi man har forventet økt styringsrente. Nå ser vi utslag over hele rentekurven, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

Markedet har de siste månedene priset bort forventede rentekutt fra den amerikanske sentralbanken (Fed). Onsdag kveld slapp Fed referatet fra det forrige rentemøtet, som viste at et flertall av rentekomiteens medlemmer tror det kan bli behov for ytterligere innstramning av pengepolitikken.

Den tiårige realrenten, som er tiårsrenten fratrukket forventet årlig inflasjon, stiger også friskt til 1,97 prosent. Også dette er det høyeste nivået siden finanskrisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Realrenteoppgangen er ganske kraftig. Min tolkning er at markedet venter at rentene vil være høye over lengre tid fordi den økonomiske veksten er så sterk, og at man da vil trenge en høy rente for at inflasjonen skal komme ned til to prosent på varig basis. Det kan også være at markedet nå gjør en ny vurdering av hva som er den langsiktige nøytrale renten.

Vanligvis vil en økning av de lange rentene være negativt for aksjemarkedet, men særlig for selskaper som er priset etter enn høy forventet fremtidig inntjening. Investorene regner hele tiden på nåverdien av fremtidig inntjening, og denne blir lavere ved økte renter. På bare to år har den tiårige realrenten økt med hele tre prosentpoeng.

Sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

I år har likevel den teknologitunge Nasdaq-indeksen steget nesten 30 prosent, mye på grunn av eufori knyttet til kunstig intelligens. Korrelasjonen mellom økte langrenter og vekstaksjer har derfor ikke vært like sterk.

– Risikoen for en korreksjon øker, eventuelt kan du si at oppsiden er mer begrenset nå. Kunstig intelligens kan jeg ikke så mye om, men isolert sett vil en høyere realrente gjøre at det blir vanskeligere for aksjemarkedet fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.