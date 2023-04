Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken tar resultatsesongen seg opp: fra USA kommer det kvartalsrapporter fra selskaper som Alphabet, Microsoft, General Electric, Amazon og ExxonMobil fra tirsdag av.

Disse vil bli fulgt med argusøyne etter signaler om hvorvidt overskudd, inntekter eller etterspørsel har fått seg en knekk av de mange renteøkningene, eller om tallene bærer preg av at økonomien, og dermed etterspørselen, fremdeles durer videre på overraskende sterkt vis.

Mandag bød imidlertid på forholdsvis få selskaps- og makrotall, og i aksjemarkedet var utslagene forholdsvis små hele handelsdagen. Fasit for de tre fremste indeksene endte slik:

S&P 500 steg 0,02 prosent

Dow Jones Industrial Average steg 0,2 prosent

Nasdaq Composite falt 0,3 prosent

– Alle venter på resultatene fra tek-selskapene. Dette er en veldig, veldig travel resultatuke, så nå trår vi bare vannet, kommenterte Chris Harvey, sjefstrateg hos Wells Fargo Securities til CNBC.

Går bedre enn fryktet

Hittil har flertallet av S&P 500-selskapene som har rapportert resultater for årets første kvartal overrasket positivt, melder TDN Direkt, som viser til FactSet-data. Totalt har omtrent 76 prosent av disse selskapene slått analytikernes estimater.

Samtidig anslår Refinitiv at førstekvartalsresultatene totalt vil falle 5,2 prosent i år.

Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank, har oppsummert resultatsesongen med at den til nå ha gått bedre enn fryktet:

– Mange av de store bankene har vist sterke resultater, man har vært mest redd for de regionale bankene, men de har ikke vist tegn på veldig stort stress, sa Johansen til DN søndag.

Hittil i år har S&P 500-indeksen steget 7,6 prosent, mens teknologidominerte Nasdaq Composite kan skilte til om lag det dobbelte: en oppgang på 15,3 prosent siden nyttår.

Nettopp de store teknologiselskapene vil prege denne uken, og Christian Lie, sjefstrateg i Formue, mener disse ikke har så rent lite å bevise – som han sier, har de nesten egenhendig trukket S&P 500 opp nær åtte prosent.

Dette har skjedd samtidig som tek-analytikerne venter den gjennomgående svakeste resultatsesongen for sektoren siden 2009, ifølge Lie.

Skulle selskapene i de kommende resultatukene fortsette å slå analytikerestimater, og samtidig levere «moderat optimisme» for de kommende kvartalene, kan det berede det grunnen for enda strammere rentesetting enn det finansmarkedene priser inn, tror Lie.

– Sentralbanken vil nok aller helst se at marginene avtar, og at dette reflekterer redusert evne til å løfte utsalgsprisene og dermed prisveksten, sa Lie.

Neste rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken kommer i starten av mai.

Konkursbeskyttelse for varehandelsselskap

Coca-Cola rapporterte før børsåpning mandag tall som oversteg forventningene for første kvartal 2023, grunnet sterk etterspørsel etter brus og flere prisøkninger for å takle økte råvare- og fraktkostnader. Gjennomsnittlig salgspris steg med 11 prosent, og globale enhetsvolumer økte med 3 prosent. Investorene besvarte dette med å sende aksjekursen ned 0,6 prosent.

Bed Bath & Beyond, et varehandelselskap som i flere måneder er blitt fulgt tett som følge av fullt varelager og sviktende etterspørsel, falt 35 prosent. Dette etter at selskapet i helgen søkte om chapter 11-konkursbeskyttelse.

Mot slutten av uken kommer også fasiten for USAs brutto nasjonal produkt i årets første kvartal, og med det innsikt i stoda i verdens største økonomi. Fredag offentliggjøres PCE-inflasjonen i USA, hvilket er Feds foretrukne inflasjonsindikator.

