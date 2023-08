Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en slapp august, er det likevel mye som har gått på skinner for det amerikanske aksjemarkedet i det siste. Selskapene har levert bedre enn ventet, nøkkeltallene har vært oppløftende og S&P 500 har steget nesten 25 prosent fra bunnen i oktober.

Men nå har aksjemarkedet fått en reell utfordrer i jakten på investorenes gunst: rentemarkedet.

Solid inntjening

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea deler historien opp i to når han skal fortelle om markedene. Den ene delen handler om selskapene.

– Det går bra med bedriftene. De tjener like mye i år som i 2022, og 2022 var et rekordår. Det er ingen tegn hos bedriftene til at renten går kraftig opp. Så har vi hatt AI som har gjort at teknologiselskapene investerer masse og er optimistiske for fremtiden, sier han, før han hopper over til den andre delen.

– Når man regner på verdsettelse uten å se på renten er det helt greit. Men hvis du sammenligner prisingen i aksjemarkedet med hva du kan få risikofritt i rentemarkedet, ser det ikke så bra ut, sier Næss.

I dette tilfellet bruker han en ganske enkel modell. Basert på forventningene til årets inntjening er det amerikanske aksjemarkedet priset med en p/e (pris/fortjeneste) på rundt 20. Det gir en inntjeningsyield på rundt fem prosent. Renten på amerikanske statsobligasjoner med 30 års løpetid, altså supersikre papirer, er på 4,3 prosent. Differansen mellom de to er på små 0,7 prosentpoeng. Heller ikke hvis vi legger neste års forventede inntjening til grunn, er differansen større enn 1,0 prosentpoeng.

– Det er så vidt aksjemarkedet gir høyere forventet avkastning enn renter. Det ville vært naturlig at flere profesjonelle investorer tok mer av pengene over i renter, men vi har ikke sett tendenser til det, sier Næss.

Tar man utgangspunkt i en slik rentejustert prising, har ikke det amerikanske aksjemarkedet vært så dyrt på 18 år.

Helsefavoritter

Næss har ikke høydeskrekk.

– Når det gjelder verdsettelsen skal den bli veldig dyr for at markedet reagerer. Markedet kan reagere før hvis du i tillegg har andre dårlige nyheter, sier han.

Og selv om markedet overordnet skulle være dyrt, er ikke alle aksjer like dyre.

– Det er stor spredning. Vekstaksjer har gått 21 prosent mer enn verdiaksjer, sier Næss, som er kjent som en verdiorientert forvalter.

– Så dere henger litt etter markedet?

– Ja, det gjør vi. I fjor var det motsatt, sier han.

DN spør om ikke Næss har noen aksjer han mener er billige og lavt priset. Han trekker opp en hel bukett av amerikanske aksjer med vesentlig lavere p/e enn markedet for øvrig: biofarmasiselskapet Bristol Myers, helseselskapet CVS Health, bioteknologiselskapet Amgen, Ebay og Cisco.

– Bristol Myers tenker fire-fem år frem og markedet er redd for at de nye produktene ikke selger like bra som de gamle. Jeg tror markedet er altfor dystert. Det er ingenting i veien for at den kan gå 40–45 prosent høyere hvis markedet stoler litt på den, sier Næss om den rimeligste aksjen.

Kan bli årets verste måned

De tre nøkkelindeksene på Wall Street steg friskt mandag, men det er bare mager trøst for auguststatistikken. Med et fall på mer enn tre prosent i august, ligger S&P 500 fortsatt an til å ha den verste måneden hittil i år.

Men mye kan skje denne uken. Makrokalenderen er nemlig smekkfull av amerikanske godsaker. Tirsdag kommer boligstatistikk, onsdag er det bnp-tall og torsdag legges PCE-inflasjonstall frem. Det er den amerikanske sentralbankens foretrukne inflasjonsmål.

Og på fredag kommer selve rosinen i pølsen. De amerikanske sysselsettingstallene vil bli fulgt med argusøyne av markedet. Her får investorene vite hvor mange jobber som ble skapt i august, arbeidsledighet og lønnsvekst.

Mandag var S&P 500s handelsvolum 25 prosent lavere enn gjennomsnittet for forrige måned, ifølge Bloomberg. Børskometen Nvidia steg nær to prosent, Apple en snaut prosent, Meta rundt halvannen prosent og 3M mer enn fem prosent etter at flere medier meldte om øreproppforlik.