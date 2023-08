Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske aksjemarkedet, ofte omtalt som Wall Street etter navnet på gaten New York-børsen befinner seg i, stiger friskt fra start denne mandagen.

Den brede aksjeindeksen S&P 500 stiger 0,70 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,80 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,9 prosent.

Ingen dobbel lykke

Mandagens løft kommer etter en heller ruglete utvikling så langt i august. S&P 500, som er verdens mest toneangivende børsindeks, har falt mer enn tre prosent. Det har vært dager med lysglimt, men de har forsvunnet like fort som de kom. For så langt i august har det nemlig ikke skjedd en eneste gang at S&P 500 har steget to dager på rad.

Fortsetter denne trenden vil det være den første måneden uten to dager på rad med oppgang siden mai 2010, skriver Bloomberg News.

Fraværet av flere dager med børsoppgang kommer til tross for at de amerikanske selskapene har levert resultater som er bedre enn ventet. På den andre siden hadde S&P 500 allerede steget med nesten 30 prosent fra bunnene i oktober frem til slutten av juli.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Aksjemarkedet ble veldig varmt i juli, og er i en kjøligere «hva skjer nå»-fase. Klarhet rundt rentene vil definitivt hjelpe. Er Fed ferdig? Det er sannsynligvis den neste katalysatoren, sier strateg Todd Sohn i Strategas Securities til Bloomberg.

Fed er en forkortelse for Federal Reserve, som er navnet på den amerikanske sentralbanken.

Balansert tale

Rett før helgen talte USAs sentralbanksjef Jerome Powell på sentralbanktoppmøtet i Jackson Hole. Der gjentok han at sentralbanken er forberedt på å heve rentene ytterligere hvis det er nødvendig, og at den ønsker å holde pengepolitikken på et restriktivt nivå til de er sikre på at inflasjonen beveger seg ned mot inflasjonsmålet.

Analytikerne er stort sett enige om at Powell holdt en balansert tale, der han blant annet understreket at Fed vil fortsette med forsiktige rentehevinger gjennom det siste stadiet av denne rentehevingssyklusen, og en mulig strammere pengepolitikk.

«Dermed er Feds holdning egentlig uendret, hvor beslutningene drives frem av nøkkeltallene om amerikansk økonomi og inflasjon», skriver analytiker Kelly Chen i DNB Markets i sin morgenrapport mandag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.