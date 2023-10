Artikkelen fortsetter under annonsen

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, omtalt som «verdens viktigste rente», eller bare «tiåringen», har steget kraftig den siste tiden.

På bare noen få dager har renten klatret 30 basispunkter til over 4,8 prosent, og det snakkes nå om at tiåringen kanskje klatrer over fem prosent i nær fremtid.

Bevegelsene støttes av narrativet om at det vil være behov for et høyere rentenivå i lengre tid, og har ført til betydelige «sell-offs» for aksjer.

Nye arbeidsmarkedstall fra USA bidrar til å snu renteutviklingen onsdag.

Tall fra ADP, et HR-konsern, viser nemlig at det i september ble ansatt nesten halvparten så mange i privat sektor som analytikere ventet på forhånd. Fasit ble 89.000, og lavere har det ikke vært på to år.

Dette tas som et tegn på at presset i arbeidsmarkedet i flere sektorer avtar, og «tiåringen» faller en del basispunkter onsdag ettermiddag.

Og i aksjemarkedet reagerte investorene med å sende de tre nøkkelindeksene opp fra start. Optimismen holdt seg utover handelsdagen. Ved stenging klokken 22.000 norsk tid så det slik ut for nøkkelindeksene:

S&P 500, som speiler utviklingen til de 500 største selskapene i USA, steg 0,8 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, steg 1,3 prosent.

Industridominerte Dow Jones Industrial Average steg 0,3 prosent.

Entusiasmen onsdag står i kontrast til et bredt aksjemarkedsfall tirsdag i USA, indusert av andre arbeidsmarkedstall, disse var sterkere enn ventet, samt haukaktige uttalelser fra flere Fed-topper. Etter dette klatret renten på amerikanske statsobligasjoner med 30 års løpetid til fem prosent, for første gang siden 2007.

– Det er rimelig å anta at det vil være betydelige svingninger frem til vi får mer klarhet i hvilken vei rentene vil gå, uttaler Virginie Maisonneuve, investeringsdirektør for globale aksjer hos Allianz til Bloomberg.

– Dersom du har lang tidshorisont: finn aksjene med gode, strukturelle forutsetninger for vekst, og solide balanser, la hun til.