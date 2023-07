Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens, månedens, kvartalets og halvårets siste handelsdag pustet markedet lettet ut etter at inflasjonstall fra USA viste en årlig prisvekst på 3,8 prosent i mai.

PCE, som står for «personal consumption expenditures», er tett fulgt av Federal Reserve som beregningsgrunnlag for inflasjonsutviklingen og blir ofte omtalt som sentralbankens foretrukne mål på prisveksten.

Kjerneinflasjonen, ifølge PCE, var 4,6 prosent i mai. I april var PCE-inflasjonen på 4,4 prosent på årsbasis, og kjerneinflasjonen på 4,7 prosent.

To oljefond

Apple steg umiddelbart fra start og holdt koken gjennom dagen. Oppgangen på drøye to prosent, til sluttkurs 194 dollar, gjorde at tek-giganten som første selskap en markedsverdi på historiske 3000 milliarder dollar.

For å sette tallet i kontekst tilsvarer Apples markedsverdi over dobbelt så mye som Norges oljefond, som i skrivende stund har en verdi på drøyt 15.000 milliarder norske kroner.

I Europa avsluttet de ledende indeksene også i pluss for dagen. Det gjorde at den brede Stoxx 600-indeksen steg 7,7 prosent i første halvår, på tross av stadig høy inflasjon og stigende renter på tvers av kontinentet. Utviklingen er imidlertid smuler målt mot USA:

Nasdaq Composite steg halvannen prosent og er dermed opp 32 prosent så langt i år. De første seks månedene av 2023 ble den beste starten på et år siden 1983. Uavhengig av hvilket halvår ble de første seks månedene av 2023 det beste siden andre halvdel av 1999. Det er tek-gigantene som Apple, Meta, Amazon, Microsoft og Nvidia som har dratt lasset. Sistnevnte har tredoblet seg i verdi siden årsskiftet.

Dow Jones fikk en oppgang på 0,8 prosent og har steget fire prosent så langt i 2023.

S&P 500 avsluttet halvåret med en oppgang på 1,2 prosent og er opp drøyt 16 prosent for året.

Flere rentehevinger?

I motsetning til konsumprisindeksen (kpi) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner. PCE-deflatoren er den størrelsen den amerikanske sentralbanken legger til grunn i sine beregninger av inflasjonsutviklingen, og er derfor Feds foretrukne mål på prisveksten.

Forrige uke besluttet Jerome Powell og den pengepolitiske komiteen å holde styringsrenten i ro, men oversikten «dot plots» ble sluppet samme kveld ga tydelige signaler om at renten skal videre opp.

Dot plots forteller hva medlemmene av Feds rentekomité tror om rentenivået frem i tid. I forkant av møtet var det ventet at denne oversikten ville peke i retning én enkel renteheving til i år.

Fasit er at Feds rentekomité ser for seg to rentehevinger til i år.

Ved forrige dot plot – i mars – trodde medlemmene av Feds rentekomité i snitt på et rentenivå på 5,1 prosent ved utgangen av 2023. Dette ble nylig oppjustert til 5,6 prosent.

Haukeaktige

Onsdag denne uken var et knippe tungvektere samlet til paneldebatt, når ECB-sjef Christine Lagarde, Federal Reserve-sjef Jerome Powell, BOE-sjef Andrew Bailey og Japans sentralbanksjef Kazuo Ueda tok plass på scenen.

Lagarde gjentok beskjeden om at det er veldig sannsynlig med nok en renteheving på neste møte i juli, mens Bailey vedgikk at inflasjonen har holdt seg ukomfortabelt høy på grunn av mindre arbeidskraft etter pandemien.

Powell anslo at han og rentekomiteen i Federal Reserve ser for seg minst to rentehevinger til.

– Vi tror det er mer innstramning i vente. Driveren er et veldig strekt arbeidsmarked. Jeg vil ikke utelukke mulighetene for flere rentehevinger på rad, uttalte han.

Alle de tre advarte om at det kan måtte bli nødvendig med ytterligere renteløft for å få ned inflasjonen.

Sterkt arbeidsmarked

Powell sa videre at den amerikanske økonomien har vist styrke til tross for at flere venter en resesjon de kommende månedene.

Ifølge sentralbanksjefen finnes det fortsatt en mulighet for å unngå veldig høy arbeidsledighet som tidligere er blitt konsekvensen når rentene er blitt satt opp. Bakgrunnen for dette er at det stadig er behov for arbeidskraft.

Om et mulig resesjonsscenario sa Powell at han ikke ser på det som det mest sannsynlige utfallet, men understreket likevel at det er en mulighet for at det inntreffer. Han fortsatte videre med å helle kaldt vann nedover ryggen på de som håpet på en rask normalisering av den høye prisveksten.

Powell venter ikke at kjerneinflasjonen i USA vil komme ned mot to prosent hverken i år eller i neste år, men venter først at det vil skje i 2025.

– Vi kommer til å være restriktive så lenge det er nødvendig, sa han.

