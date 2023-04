Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatsesongen er i gang for fullt på Wall Street denne uken. Investorene har spesielt blikket rettet mot bankene som legger frem resultatene fra første kvartal. Markedet ventet spent på fasiten for to av USAs største banker etter den store dramatikken i mars, da Silicon Valley Bank gikk under

Før børsene åpnet la både Bank of America og Goldman Sachs frem sine rapporter fra årets første kvartal- og begge selskapene slo resultat per aksje-forventningene.

Investorene sendte Bank of America opp 0,6 prosent. Giganten Goldman Sachs falt derimot 1,6 prosent.

Netflix skuffet

Netflix la frem årets første kvartalsrapport like etter stengetid. Resultatet fra første kvartal endte lavere enn ventet, og investorene sendte aksjen ned over 10 prosent i etterhandelen klokken 22.00. En time senere snudde det imidlertid opp, og idet etterhandelen er over har aksjen falt med 0,6 prosent.

I kvartalsrapporten fremgår det at selskapet fikk 1,75 millioner nye abonnenter. Det er godt stykke unna hva som var ventet, ifølge Reuters var det på forhånd ventet at selskapet skulle få 2 millioner nye abonnenter i første kvartal og tjene 2,86 dollar per aksje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fasiten viser at selskapet tjente 2,88 dollar per aksje og hadde en omsetning på 8,16 milliarder dollar i kvartalet.

De tre nøkkelindeksene så slik ut ved børsstenging klokken 22.00:

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,04 prosent

Den industritunge Dow Jones-indeksen falt 0,03 prosent

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,08 prosent

Lavere driftsinntekter

Goldman Sachs fikk et resultat per aksje på 8,79 dollar i første kvartal 2023, fremgikk det av kvartalsrapporten. Det var ventet et resultat per aksje på 8,10 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Selskapet hadde driftsinntekter på 12,2 milliarder dollar i kvartalet, det var svakere enn ventet og forklarer aksjefallet.

Bank of America fikk et resultat på 0,94 dollar per aksje i første kvartal 2023, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag. Omsetning endte på 26,3 milliarder dollar, mot ventet 25,1 milliarder.

Ifølge konsensus satt sammen av Refinitiv var det på forhånd ventet et resultat per aksje på 0,82 dollar.

Fed-representanter taler

Samtidig legger den amerikanske sentralbanken (Fed) frem den såkalte «Beige Book» denne uken. Investorene vil få nok en en indikasjon på hva bankuroen kan ha å si for utsiktene i amerikansk økonomi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Økonomene i Handelsbanken Capital skrev i morgenrapport mandag at det vil være spesielt interessant å se hva de forskjellige delområdene rapporterer om prispress og hvordan bankuroen påvirker vekstutsikter.

Flere representanter fra Fed skal tale i løpet av uken, deriblant Williams fra New York, Mester, Bowman og Harker. Flere investorer venter med spenning på hva de vil si om vekstutsiktene og renteutsiktene.

I USA kommer Feds neste rentenbeskjed 3. mai, og det er i skrivende stund priset inn over 80 prosent sannsynlighet for nok en økning på 0,25 prosentpoeng. Det vil i så fall ta den amerikanske styringsrenten til intervallet mellom fem og 5,25 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.