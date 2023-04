Artikkelen fortsetter under annonsen

De tre ledende indeksene steg umiddelbart ved børsåpning onsdag, men utover handelsdagen snudde utviklingen for særlig Dow Jones og S&P 500. Slik ser utviklingen ut klokken 21.10:

S&P 500 faller 0,5 prosent

Dow Jones Industrial Average faller 0,7 prosent

Nasdaq Composite stiger 0,4 prosent

I kveld er det duket for nok et tallslipp fra en tekgigant – Meta legger frem sine resultater fra forrige kvartal etter de amerikanske børsene stenger klokken 22.00. Aksjen stiger 0,8 prosent onsdag kveld.

Microsoft hopper

Tekgigantene Alphabet, som eier Google, og Microsoft la frem sine resultater etter børsstenging i går – og begge selskapene slo forventningene. Tallslippet kommer etter et kvartal som har vært preget av både jobbkutt og et intenst AI-kappløp hos begge.

Alphabet meldte om en omsetning på 69,8 milliarder dollar, opp fra 68 milliarder dollar i fjor. Google er det desidert viktigste benet Alphabet-konsernet hviler på, og hos Google er annonser den klart største inntektskilden – selv om virksomheten i flere år har prøvd å gjøre seg mindre avhengige av annonsesalg.

I kvartalsrapporten kommer det frem at annonseinntektene faller noe, og det for andre kvartal på rad: totalt sett fra 54,7 milliarder dollar i første kvartal i fjor, til 54,6 milliarder dollar til samme periode i år.

Aksjen faller 0,5 prosent onsdag.

Microsoft på sin side gjør et hopp, der aksjen utover kvelden stiger 7,3 prosent.

Gårsdagens kvartalsrapport viste at selskapet omsatte for 52,9 milliarder dollar, og selskapet slo med det analytikerestimatene for første kvartal på et år.

Særlig utmerker inntektene fra selskapets skytjeste-segment seg, med en kraftig omsetningsvekst fra i fjor.

Selskapet, som har avvikende regnskapsår, legger bak seg et tredjekvartal som bød på alt fra gigainvesteringer i kunstig intelligens til at 10.000 ansatte ble sagt opp, som et kostnadskuttene tiltak.

– Vi er fremdeles tidlig i resultatsesongen, men nok en gang ser det ut som Wall Street generelt underestimerer næringslivet i USA, sa Callie Cox, analytiker hos nettmegleren eToro til CNBC.

– Mange følger særlig med på hvordan teknologisektoren gjør det, gitt at det er denne sektoren som har drevet den generelle oppgangen i aksjemarkedet i det siste. Big Tech har særlig vært under lupen, og forventningene er allerede ganske lave for sektoren, la hun til.

Bankfall

Bankaksjen First Republic Bank blir straffet for tallslippet for andre dag på rad. Tirsdag stupte tirsdag aksjen etter å ha lagt frem sine resultater for årets første kvartal, onsdag fortsatte fallet og ved børsåpning er aksjen ned 19,6 prosent.

Økonomene i Handelsbanken Capital skrev i sin morgenrapport onsdag at markedet fikk seg en kalddusj i går etter at Fist Republic Bank la frem sin kvartalsrapport som vise en nedgang i innskuddene på hele 40 prosent – betydelig lavere enn ventet av konsensus.

