Etter en blandet tirsdag, så de amerikanske børsene slik klokken 22.00 norsk tid onsdag:

Teknologiindeksen Nasdaq endte flatt

Den industritunge Dow Jones-indeksen falt 0,2 prosent

Den brede S&P 500-indeksen endte flatt.

Tiåringen stiger onsdag etter ferske inflasjonstall fra Storbritannia som endte over forventningene, skriver CNBC. Den 2-årige statsrenten nærmer seg 4,3 prosent og investorene er mer overbevist om at styringsrenten skal opp minst ett hakk til.

Den amerikanske tiåringen Siden amerikansk statsgjeld blir sett på som en tilnærmet risikofri investering, vil markedsaktørene tendere til å kjøpe statsgjeld når det er mye frykt og pessimisme i markedet – og selge når det er mye optimisme. Derfor blir rentene på statsgjeld en viktig målestokk på forventninger og risikoappetitt også i andre markeder, som aksjemarkedet.

Rentene i verden er dessuten tett knyttet sammen. Rentenivået i USA, som er verdens største og mest dominerende økonomi, smitter fort over til andre land og regioner. For mindre økonomier, som den norske, vil det over tid være vanskelig å ha et rentenivå som avviker vesentlig fra rentene ute.

Falt

Handelsdagen bød generelt på få kvartals- eller makrotall, men et viktig holdepunkt for markedsaktørene, er investeringsbanken Morgan Stanleys kvartalsrapport som ble lagt frem et par timer før børsåpning i USA.

Etter bankkollapser og kraftige kursfall for en rekke små og store banker i mars, er markedsaktørene ekstra spente på kvartalsrapportene de samme bankene legger frem for kvartalet.

Morgan Stanley fikk et resultat per aksje på 1,70 dollar i første kvartal, ned fra 2,02 dollar per aksje i samme periode året før. Samtidig falt inntektene til 14,5 milliarder dollar, fremgår det av rapporten.

Aksjen falt på det meste over to prosent og Wells Fargo-analytiker Mike Mayo uttalte til CNBC at fallet kunne forklares med at selskapet hadde svake marginene, selv om de slo forventningene. Aksjen snudde derimot opp halvveis inn i handelsdagen, og ved endt handelsdag steg aksjen 0,6 prosent.

Netflix, som la frem sin kvartalsrapport etter de amerikanske børsene stengte tirsdag, falt 3,2 prosent.

I kvartalsrapporten fremgikk det at selskapet fikk 1,75 millioner nye abonnenter i første kvartal. Det er godt stykke unna hva som var ventet, ifølge Reuters var det på forhånd ventet at selskapet skulle få 2 millioner nye abonnenter i første kvartal og tjene 2,86 dollar per aksje.

Like etter børsene stengte klokken 22.00 norsk tid la elbilgiganten Tesla frem sitt resultat fra første kvartal - som det var knyttet stor spenning til.

I forkant av tallslippet falt aksjen 1,9 prosent.

Beige book

Fed publiserte også en undersøkelse av hvordan det står til med ulike deler av amerikansk økonomi, den såkalte «beige book», i kveld.

Av undersøkelsen fremgår det at forventningene til fremtidig økonomisk vekst holder seg på samme nivå som tidligere, men flere av statene melder om at flere banker har blitt mer restriktive med utlån.

– Undersøkelsen blir interessant denne gangen fordi det potensielt kan gi noe innblikk i hvordan bankuroen og eventuelle innstramninger på utlån fra mindre, regionale banker har påvirket aktiviteten eller utsiktene i deler av amerikansk økonomi, skrev økonom Ingvild Borgen i DNB Markets morgenrapport onsdag før undersøkelsen ble publisert.

Undersøkelsen førte ikke til de helt store utslagene på de amerikanske børsene, og Wall Street Journal skriver onsdag kved at aksjemarkedet ikke har vært så rolig siden 2021.