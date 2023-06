Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag ble den seneste oppdatering om amerikansk «nonfarm payrolls», som mange vektlegger stor verdi som temperaturmåler i verdens største økonomi. Rapporten viste at det ble skapt 339.000 nye jobber utenfor jordbruket i USA. Tallet overrasket analytikerne, som på forhånd hadde ventet at det i mai ble skapt 195.000 nye jobber.

Samtidig var det ventet at arbeidsledigheten ville gå opp til 3,5 prosent, og den endte på 3,7 prosent. Lønnsveksten er nå 4,3 prosent på årsbasis. For lønnsnivået hadde analytikerne i snitt ventet at den ville stige med 4,4 prosent.

Hopp for toåringen

Den amerikanske toåringen gjorde et hopp etter tallene ble lagt frem. På det meste steg toåringen til 4,45 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital sier at tallene var klart sterkere enn ventet og at toåringen er følsom for endringer i forventningene til Fed.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov sier dagens tall tyder på at det fortsatt er svært sterk etterspørsel etter arbeidskraft i USA.

– Renten på toårige amerikanske statsobligasjoner var på det meste opp med ti basispunkter, før det dempet seg litt igjen. Markedet heller fortsatt mot at Fed tar en rentepause i juni, men det er ikke helt gitt, og de kommende inflasjonstallene blir svært viktige inn mot rentebeslutningen, sier Hov.

Fra januar til mars falt antallet nye jobber per måned, men da det ble rapportert om 253.000 nye jobber i april var det en økning fra 236.000 i mars.

Umiddelbart etter at mai-rapporten var sluppet, lå de tre sentrale nøkkelindeksene i det amerikanske arbeidsmarkedet an til å stige.

Årsbeste

De tre nøkkelindeksene åpnet med oppgang med bred oppgang, og pilene fortsatte å peke oppover på ukens siste handelsdag. Slik så det ut ved stengetid 22.00 norsk tid:

Industritunge Dow Jones steg 2,1 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 1,1 prosent

Samleindeksen S&P 500 steg 1,4 prosent

For Dow Jones-indeksen endte ukens siste handelsdag med den største oppgangen siden november 2022. Indeksen steg 2,1 prosent og hoppet opp over 700 poeng.

Det har også vært en god uke for teknologiaksjer i statene. Oppgangen skyldes i stor grad entusiasme knyttet til kunstig intelligens, som de siste månedene har tatt fyr. Nasdaq-indeksen er på sitt høyeste nivå siden april i fjor med 13.240 poeng, og er den sjette uken med oppgang for indeksen.

Endelig godkjent

Ett døgn etter godkjennelsen fra Representantenes hus ga Senatet grønt lys til forslaget om å heve USAs gjeldstak i morgen tidene fredag.

Finansminister Janet Yellen varslet tidligere at 5. juni er deadline, da er den føderale pengekassen tom og at det i verste fall gikk mot en slags statskonkurs der USA ikke kan betjene sine økonomiske forpliktelser.

Republikanerne sto fast på at de ville ha kraftige kutt i offentlige utgifter før de går med på å øke statens låneramme. Demokratene var på sin side ikke villige til så store kutt i offentlige utgifter, og vil hegne om velferdsordninger.

Ifølge Congressional Budget Office, vil loven resultere i 1500 milliarder dollar i besparelser over ti år. Dette er betydelig mindre enn kravet fra republikanerne, som var i utgangspunktet var på 4800 milliarder dollar.