Mandag var det duket for en ny handelsuke over Atlanteren – ved børsåpning pekte pilene oppover hos de tre nøkkelindeksene. Etter en negativ utvikling for alle tre indeksene forrige uke, endte ukens første handelsdag med oppgang:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,6 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, steg 0,1 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,2 prosent

Det er tid for resultatsesong, og flere børsnoterte selskaper legger frem resultatene for andre kvartal. I løpet av uken vil investorene få svaret på hvordan det står til med marginene til blant annet storbankene JP Morgen, Citigroup og Wells Fargo.

Fall i renteforventningene

Onsdag legges inflasjonstallene for juni frem. Det er ventet at totalinflasjonen skal noe ned fra måneden før, men at kjerneinflasjonen fortsatt holder seg høy.

Det er to knappe uker igjen før neste rentemøte til den amerikanske sentralbanken.

Renteforventningene har falt de siste døgnene. Før helgen priset markedet inn med nærmest sikkerhet at det vil komme to rentehevinger til fra Fed, men forventningene falt raskt etter de amerikanske «payrolls-tallene» ble lagt frem. Nå priser markedet inn med 88 prosent en renteheving i juli.

Svakere jobbrapport enn ventet

Fredag forrige uke kom også den mye omtalte jobbrapporten, som viser hvor mange jobber som ble skapt utenom jordbruket.

Jobbrapporten regnes av mange i markedet som den aller viktigste indikatoren for å måle temperaturen på amerikansk økonomi. Blant annet viser den hvor mange jobber som ble skapt utenfor landbruket sist måned, og er ofte referert til som «månedens viktigste tall».

Jobbveksten var noe svakere enn ventet, men på den annen side viser rapporten at lønnsveksten var noe høyere enn ventet, med en månedsvekst på 0,4 prosent og årsvekst på 4,4 prosent.

Kraftig oppjustering

Ved forrige rentemøte i juni gjorde den amerikanske sentralbanken akkurat som ventet og holdt styringsrenten i ro – likevel fikk markedet en overraskelse.

Den pengepolitiske komiteen oppjusterte rentebanen kraftig i sin «dot plots». Dot plots forteller hva medlemmene av Feds rentekomité tror om rentenivået frem i tid. I forkant av møtet var det ventet at denne oversikten ville peke i retning én enkel renteheving til i år.

Fasit er at Feds rentekomité ser for seg to rentehevinger til i år. Ved forrige dot plots trodde medlemmene av Feds rentekomité i snitt på et rentenivå på 5,1 prosent ved utgangen av 2023. Dette er nå oppjustert til 5,6 prosent.

Tre av medlemmene ser attpåtil for seg at renten kan stige helt opp til seks prosent.