Det er duket for ny handelsdag i statene. Markedet preges av en fersk økonomirapport fra Kina som viser nedgang i aktivitet, spesielt innen servicesektoren. Det legger en demper på investorene som hadde håpet at verdens nest største økonomi skulle hente seg raskt inn igjen etter at koronarestriksjonene endelig ble fjernet.

Samtidig er det fullt fokus på avstemningen som skal være i Kongressen om gjeldstak-enigheten. President Joe Biden har vært under press for å få på plass en avtale om gjeldstaket for amerikansk statsgjeld. Aldri før har USA, som er syltet i gjeld på drøye 31.000 milliarder dollar, havnet i mislighold – og politikerne har nå jobbet frem en prinsippavtale for å forhindre nøyaktig det.

Biden avhengig av at avtalen blir godkjent av Kongressen. Ifølge CNBC er avstemning planlagt klokken 02.30 i natt. Deretter venter en ny runde i Senatet. Der trengs det 60 stemmer for å få loven vedtatt. Der har Demokratene 51 av de 100 setene.

Ved endt handelsdag så de tre nøkkelindeksene slik ut:

Industritunge Dow Jones falt 0,4 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq Composite falt 0,6 prosent

Samleindeksen S&P 500 falt 0,6 prosent

Antydet at rentehevingene kan settes på vent

Philip Jefferson, som sitter i styret i USAs sentralbank, sier at det å vente med ytterligere rentehopp vil gi banken et bedre beslutningsgrunnlag.

– Å hoppe over en renteheving på det kommende rentemøtet, vil gjøre at komiteen får mer informasjon før vi tar avgjørelser om ytterligere innstramninger i politikken, sa Jefferson under en konferanse onsdag.

Sentralbanken har hevet styringsrenten ti ganger siden den begynte en aggressiv kampanje for å få bremset prisveksten. Bankens foretrukne inflasjonsmål viser at prisveksten i april var på 4,4 prosent fra samme måned i fjor. Målet er å holde inflasjonen på 2 prosent.

Bankens beslutningstagere er splittet om kursen videre før den neste rentebeslutningen 14. juni.

Krevende arbeidsmarked

Jolts-undersøkelsen som ble lagt frem en time etter børsåpning viser at det var over 10,1 millioner ledige stillinger i april. Undersøkelsen sier noe om etterspørselen etter arbeidskraft.

USA som flere andre land har slitt med et ekstremt stramt arbeidsmarked. Både økonomer og investorer leter etter signaler på at trykket skal roe seg, det fikk de ikke servert denne onsdagen. Det var på forhånd var ventet 9,3 millioner ledige stillinger, ifølge estimater innhentet av Infront.

April-tallene viser med andre ord en fortsatt sterk etterspørsel i arbeidsmarkedet, som flere økonomer omtaler som krevende.

Avstemming i natt

Patrick McHenry i Representantenes hus uttalte at over halvparten av partifellene støtter kompromissforslaget om å heve USAs gjeldstak, tirsdag kveld.

McHenry leder finanskomiteen i underhuset av den amerikanske kongressen. Han er ikke i tvil om at forslaget vil bli godkjent i Representantens hus.

– Med et knapt flertall i huset har vi det mest konservative resultatet vi muligens kunne fått, sier han.

Republikanerne kontrollerer huset med 222 representanter mot Demokratenes 213. For å få et vedtak trengs 218 stemmer.

Utsatte fristen

USAs finansminister Janet Yellen har tidligere uttalt at 1. juni – torsdag denne uken – er en slags tidsfrist der USA kan gå tom for penger til å betjene gjeld om det ikke er enighet. Forrige uke utsatte hun dette anslaget til 5. juni.

Republikanerne har stått fast på at de vil ha kraftige kutt i offentlige utgifter før de går med på å øke statens låneramme. Demokratene er på sin side ikke villige til så store kutt i offentlige utgifter, og vil hegne om velferdsordninger, skriver NTB.

Avtalen innebærer at gjeldstaket blir utsatt til januar 2025, som vil si at det vil foregår forhandlinger etter neste presidentvalg. Samtidig kommer det frem at avtalen innebærer visse kutt i statens utgifter, men det er på langt nær de omfattende kuttende flere av republikanerne ønsket.