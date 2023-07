Artikkelen fortsetter under annonsen

Microsofts mye omtalte oppkjøp av spillprodusenten Activision Blizzard er ett steg nærmere avklart, ifølge CNBC. En domstol i San Francisco mener at Microsoft bør få kjøpe opp selskapet – nyheten satte fart i Acivision Blizzard-aksjen som på det meste steg 11,3 prosent.

Ved endt handelsdag steg aksjen ti prosent.

I januar i fjor kunngjorde Microsoft at det skulle kjøpe opp Activision Blizzard i en avtale verd 69 milliarder dollar – drøyt 716 milliarder kroner. Målet var å skape verdens tredje største spillselskap etter omsetning, men aktørene møtte raskt på utfordringer fra amerikanske konkurransemyndigheter.

Activision Blizzard er i seg selv et resultat av Activisions oppkjøp av Blizzard tilbake i 2008. Activision er kjent for spillserier som Call of Duty, mens Blizzard vokste seg store på serier som Warcraft og Starcraft.

Selskapene prøver å ferdigstille oppkjøpet før 18. juli er fornøyde med dagens avgjørelse. Nå vil aktørene trolig rette blikket tilbake til Europa – der Storbritannias konkurransemyndighet også er kritiske til oppkjøpet.

Pilene peker oppover

De tre nøkkelindeksene åpnet med oppgang mandag denne uken, og tirsdag fortsatte den. Slik så det slik ut ved endt handelsdag klokken 22.00 norsk tid:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,9 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, steg 0,5 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,6 prosent

Samtidig legges produsentprisindeksen for juni frem torsdag – som fortsetter å være en viktig indikator på hvordan det går med industrien i verdens største økonomi.

Hodebry for sentralbanken

Tirsdag er den siste handelsdag før investorene får servert ferske amerikanske inflasjonstall. Konsumprisindeksen (KPI) er ventet å komme inn noe lavere enn forrige måned, men det er den høye kjerneinflasjonen som skaper bekymring.

Onsdag ettermiddag – en time før handelsdagen starter i USA – legges tallet for juni frem.

Den amerikanske sentralbanken er langt unna sitt mål to prosent inflasjon – selv om totalinflasjonen har falt de siste månedene, skaper kjerneinflasjonen fortsatt hodebry for sentralbanken, som markedet venter at slår til med en ny renteheving på 0,25 prosent i juli.

Fed-representanter varsler flere hevinger

Flere representanter fra den amerikanske sentralbanken har tirsdag uttalt at de ser behov for flere renteøkninger for å få ned inflasjonen, ifølge CNBC.

Mary Daly, representanten fra San Francisco, uttalte på et arrangement at det trolig vil trenges et par flere renteøkninger i løpet av året. Representanten fra Cleveland uttalte også at det var behov for at rentene skal være høyere.

Ved forrige rentemøte i juni holdt sentralbanken styringsrenten i ro – akkurat slik som ventet.

Svak dollar

Denne uken er det duket for at flere storbanker legger frem sine resultater for andre kvartal. JP Morgan, Citigroup og Wells Fargo skal alle ut i ilden – og man vil se hvordan det gikk med marginene til selskapene som i løpet av andre kvartal var gjennom en bankkrise.

Det amerikanske meglerhuset Jefferies endret anbefaling til kjøp fra hold på JP Morgan-aksjen en time før handelsdagen startet – og begrunnet det med at banken ser ut til å ha god balanse.

