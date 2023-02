Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik så det ut for de ledende børsindeksene ved endt handelsdag klokken 22.00:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, steg 0,3 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0,6 prosent

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,2 prosent

Batteriselskapet Freyr steg over 13,3 prosent mandag etter tallslipp.

Les også: Batteriselskap stiger etter milliardtap

Investorene lot seg imponere av tallene. På New York-børsene prises batteriselskapet nå til 1,3 milliarder dollar. Det er opp 260 millioner dollar siden børsslutt fredag.

Kalddusj forrige uke

Wall Street fikk seg en kalddusj forrige uke, etter at renteforventningene tok seg kraftig opp. Dette skyldtes blant annet at PCE-indeksen – den amerikanske sentralbankens foretrukne inflasjonsmål – kom inn høyere enn ventet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne referert til som verdens viktigste rente for dens effekt på andre renter og finansielle størrelser verden over, stiger mandag svakt til rett i underkant av fire prosent. Renten har steget fra 3,4 prosent ved inngangen til februar.

Den amerikanske styringsrenten er for øyeblikket på 4,75 prosent, mens markedet priser en rentetopp på 5,4 prosent til sommeren. Det gis 25 prosent sannsynlighet for at renten heves med 0,5 prosentpoeng ved neste rentemøte i mars, ifølge CME Group.

Frykter styringsrente på seks prosent

Frykten for et kraftig fall i bedriftenes inntjening er fortsatt til stede, men totalt sett er den store skuffelsen uteblitt. Økonomiske makrotall har også jevnt over overrasket på oppsiden. Sjeføkonom Torsten Slok i Apollo Global Management advarer likevel mot aksjer.

Slok argumenterer for at kreditt- og aksjemarkedene undervurderer den amerikanske sentralbankens villighet til å prioritere inflasjonsbekjempelse. Helt siden finanskrisen har lærdommen for investorer vært at sentralbanken kommer til unnsetning med lave renter hver gang markedene faller.

– En generasjon investorer har siden 2008 blitt lært det de bør kjøpe når markedet faller, men denne gangen er det annerledes på grunn av høy inflasjon, skriver Slok i en rapport, ifølge Bloomberg.

Investeringsdirektør i Oakworth Capital, John Norris, sier til den amerikanske CNN at investorene har ingen anelse om når den amerikanske sentralbanken vil bremse opp.

– Det er absolutt ingen grunn til at aksjemarkedet skal stige fra dagens nivå, sier Norris.

Han legger til at dersom inflasjonen ikke avtar snart, kan det hende den amerikanske sentralbanken ser seg nødt til å heve styringsrenten til seks prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.