Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter bred oppgang mandag, vendte de ledende børsindeksene ned tirsdag:

S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 1,16 prosent

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 1,02 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 1,14 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid stiger markant til 4,2 prosent, ikke langt unna toppen fra oktober 2022. Renten refereres gjerne til som verdens viktigste rente, fordi den er referansepunkt for andre renter og finansielle størrelser verden over.

Den tiårige realrenten, som er den nominelle tiårsrenten fratrukket forventet årlig inflasjon, stiger til 1,9 prosent, som er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008. For bare to år siden var realrenten på minus én prosent.

Flere amerikanske banker falt to-tre prosent, etter at ratingbyrået Fitch har advart om at det muligens må nedgradere flere banker, inkludert kjemper som JPMorgan Chase. Forrige uke ble ti små og mellomstore banker nedgradert av Moody's, et annet ratingbyrå.

– Drømmescenarioet

I 2023 har det amerikanske aksjemarkedet steget rundt 17 prosent, økte renter, en liten bankkrise og geopolitisk usikkerhet til tross. Flere advarer nå om et høyt priset marked, blant dem investor Peter Warren.

– Dette gir ingen mening. Det kunne gjort det hvis fremtiden var helt rosenrød, med sterk inntjeningsvekst, ingen krig og ingen problemer med energiforsyningen. Kina sakker også av, men det det virker som om ingenting betyr noe for aksjemarkedet. Det gir grunn til bekymring, sier Warren.

Den tidligere hedgefondforvalteren har nesten 40 års erfaring fra finansmarkedene. Han mener aksjer fremstår svært dyre relativt til avkastningen man kan få på tilnærmet risikofrie renteplasseringer, som for eksempel amerikanske statsobligasjoner.

– Dette er drømmesituasjonen for alle som vil ha sikre inntekter. Nå kan du kjøpe trygge obligasjoner og låse inn en avkastning som du bare kunne drømme om for kort tid siden. Flere og flere analytikere snakker nå om at dagens aksjeprising ikke kan vedvare, sier Warren.

Investor Peter Warren. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Warren viser til at noen trygge rentepapirer gir en bedre løpende avkastning enn aksjer. Dette er svært uvanlig, og er også blitt påpekt av DNs finansredaktør Terje Erikstad.

– Markedet kan være irrasjonelt, både til nedsiden og oppsiden. Erfaringsmessig er det slik at vi ikke har opplevd langvarige, rolige perioder uten at det på et tidspunkt har skjedd noe fælt. Utfallsrommet er ubehagelig, for når det først går galt her, kan det gå veldig galt. Det er mange som sitter med høy belåning, og plutselig kommer banken på døren, sier Warren.

Årets aksjeopptur er langt på vei blitt forklart med eufori knyttet til kunstig intelligens, som først og fremst er kommet selskaper som Tesla, Nvidia, Microsoft og Apple til gode.

Arctic Securities' sjeføkonom, Stein Bruun, mener som Warren at amerikanske aksjer fremstår dyre nå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De amerikanske aksjene er historisk høyt priset. Samtidig er de europeiske aksjene historisk lavt priset, og dermed kan investorene få en historisk stor rabatt på europeiske aksjer sammenlignet med de amerikanske, sa Bruun til DN mandag.

Kina-kutt

Tirsdagens aksjefall kommer etter en rekke skuffende nøkkeltall fra Kina, der både detaljhandelen og industriproduskjonen skuffet stort. Eksporten falt med nesten 15 prosent i forrige måned.

Like for statistikkene ble sluppet foretok sentralbanken et rentekutt på 12-måneders utlånsrente til forretningsbanker (Medium-term Lending Facility, MLF) med 15 basispunkter. Dette er et renteverktøy som styrer likviditeten, men også benyttes målrettet mot enkeltsektorer i økonomien.

Dette er det fjerde rentekuttet i Kina i denne runden.

– Sentralbanken kuttet denne mer enn ventet i dag. Dette skjer midt i ny bekymring hos beslutningstagerne om den kinesiske økonomien. Et kutt i utlånsrenten senere denne måneden er gitt. Vi venter også bredere lettelser, skriver Evans-Pritchard i et notat.

De kinesiske konsumprisene har allerede negativ årsvekst, altså deflasjon. En rekke eiendomsutviklere har også kjempetrøbbel, blant annet Country Garden Holdings, som er blitt straffet knallhardt på børs den siste uken.

– Med de økonomiske problemene hos eiendomsutviklere, som sannsynligvis vil påvirke eiendomsmarkedet på kort sikt, er det en reell risiko for at økonomen havner i en resesjon med mindre politisk støtte trappes opp snart. Dagens rentekutt vil ikke være nok, skriver Julian Evans-Pritchard, som leder Kina-analyser hos Capital Economics.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.