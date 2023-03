Artikkelen fortsetter under annonsen

Handelsdagen på New York-børsen kan beskrives som vinglete, og de tre nøkkelindeksene strevde lenge med å finne en retning. Etter en periode med bredt fall fikk de hentet seg godt inn ved stengetid.

Slik så det ut for de ledende børsindeksene da New York-børsten stengte onsdag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,18 prosent.

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, steg 0,14 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, steg 0,4 prosent.

Tesla falt rundt 3,04 prosent onsdag kveld. Tidligere i dag beklaget Elon Musk at han hadde gjort narr av en tidligere ansatt med funksjonsnedsettelse, skriver CNBC. I tillegg har NHTSA, en amerikansk etat underlagt Transportdepartementet, i dag kunngjort at de åpner en foreløpig undersøkelse av 120.000 Tesla Model Y-kjøretøy etter to rapporter om at rattet har falt av under kjøring. Det skriver CNN.

Aksjen ble ved stengetid omsatt for rundt 182 dollar, og man må tilbake til begynnelsen av februar for å finne samme pris.

Gjentok rentebeskjed

Onsdag talte USAs sentralbanksjef Jerome Powell til Representantenes hus' finanskomité, i det som er dag to av en høring om den økonomiske situasjonen i USA. Høringen begynte 16.00 norsk tid.

Powell sier at ingen beslutning er tatt om å øke tempoet på renteøkningene. Sentralbanksjefen viser til kommende rapporter om lønn og inflasjon, skriver Bloomberg.

– Vi har ikke tatt noen beslutning om møtet i mars, sa han til finanskomiteen.

Tirsdag talte Powell til Senatets bankkomité, noe som utløste et lite rentesjokk i markedet. Powell bekreftet at det trolig vil bli behov for kraftigere rentehevinger enn sentralbanken signaliserte i desember.

Dette begrunnet han med at det i mellomtiden har kommet en rekke sterke nøkkeltall, blant annet høyere enn ventet inflasjon samt kraftig jobbvekst og fallende arbeidsledighet i januar.

– Den seneste økonomiske dataen har vært sterkere enn ventet, noe som tyder på at rentetoppen sannsynligvis vil bli høyere enn tidligere ventet, sa Powell.

I onsdagens høring ble budskapet gjentatt.

Powell sa i Kongressen onsdag at det kan bli «flere og brattere» rentehevinger om nødvendig for å vende tilbake til inflasjonsmålet på to prosent. Powell gjentok at det er en mulighet, men at ingenting er bestemt ennå.

Rentetopp: 5,6 prosent

Den amerikanske styringsrenten ligger for øyeblikket i intervallet 4,5-4,75 prosent. Ved rentemøtet i desember signaliserte sentralbanken en rentetopp på 5,1 prosent, men markedet priser nå inn en rentetopp på 5,6 prosent.

Powell var tydelig på at Fed vil fortsette å gjøre vurderinger fra møte til møte, basert på innkommende data. Fredag kommer sysselsettingsrapporten for februar, mens inflasjonstallene for samme måned legges frem tirsdag neste uke.

– Hvis totalen av dataene skulle indikere at raskere innstramning er berettiget, vil vi være forberedt på å øke tempoet i rentehevingene, sa Powell.

Markedet priser nå 75 prosent sjanse for en «dobbel» renteheving på 0,5 prosentpoeng ved rentemøtet om to uker. Ved inngangen til denne uken var det en overveiende sannsynlighet for en enkeltheving på 0,25 prosentpoeng.