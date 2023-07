Artikkelen fortsetter under annonsen

Spotify rapporterte tirsdag om dets beste kvartal når det gjelder økning i antall brukere, men regnskapene svarte overhodet ikke til forventningene aksjeinvestorene hadde på forhånd.

Leverandøren av streamingtjenester rapporterte kvartalstallene før børsåpning. Den påfølgende derivathandelen indikerte at aksjen ville falle så mye som omkring åtte prosent, men skulle ble enda verre.

Tirsdag åpnet aksjefallet med omkring ti prosent, og deretter tiltok fallet. Kursfallet var tirsdag nær 15 prosent på det verste, og endte med et fall på 14,3 prosent. Det kommer etter at aksjekursen falt 4,7 prosent mandag.

Betalte for mye?

Spotifys omsetning i andre kvartal endte på 3,2 milliarder euro. Selskapet rapporterte et justert resultat på 810 millioner euro, men flere kostnader bekymrer aksjemarkedet. Blant annet har Spotify betalt mer enn ventet for egenproduserte podcaster, samt mer i leie for kontorlokaler.

Spotify-gründer Daniel Ek kommenterte etter kvartalspresentasjonen de høye betalingene Spotify har gitt til de som står bak podcastene eller som deltar i dem:

– Vi betalte for mye i enkelte tilfeller og har nå omforhandlet en del av avtalene og avsluttet andre avtaler, uttalte Ek, ifølge Dagens Industri.

Spotify-gründer og -sjef Daniel Ek. Her fra et intervju med DN i 2015.

– For fire år siden hadde vi veldig lite data. Det var en mulighet for oss å bryte oss inn i markedet for podcaster – og nå er vi nummer én i mange markeder, fortsatte Ek.

Spotify opplyste at prisøkningene denne uken ikke er ventet å gi effekt på inntektene i tredje kvartal, som estimatene tilsier skal bli på 3,3 milliarder euro. Kundenes økte månedsbetaling vil først gi effekt i fjerde kvartal. Ifølge Spotify-gründeren, er ukens prisøkning den største Spotify har gjennomført.

Den svenske avisen siterer Ek på at streamingleverandøren nå skal satse på lydbøker.

Spotify-aksjen fikk et brutalt fall i fjor, da luften gikk ut av tek-oppturen som ble skapt av de lave rentene etter koronapandemiens utbrudd. Fra nyttår og ut forrige uke steg imidlertid Spotify-kursen nærmere 120 prosent.

Resultatene tikker inn

Tirdag var det ventet at nøkkelindeksene som speiler det amerikanske aksjemarkedet ville stige marginalt, men da New York Stock Exchange og Nasdaq åpnet vinglet indeksene. Da børsdagen var over, så det slik ut:

Den brede S&P-500-indeksen steg 0,3 prosent.

Industritunge Dow Jones steg 0,1 prosent

Nasdaqs hovedindeks steg 0,6 prosent.

Mens Tesla fikk mye oppmerksomhet fra aksjemeglerne mandag, lå det an til at investorene vil legge inn en del handelsordre i General Motors' aksje tirsdag. Før børsåpning la GM frem kvartalstall som overrasket analytikerne positivt, både når det gjelder salget og når det kommer til resultatet.

Topplinjen endte på 44,7 milliarder dollar, mens analytikerne på forhånd hadde ventet 42,8 milliarder i salgsinntekter. Salgsøkningen var på 25 prosent mot inntektene for ett år siden, og for andre gang i år løftet GM estimatene når det gjelder overskuddet for året. Hovedårsaken er fortsatt høy etterspørsel etter biler.

General Motors-aksjen steg mandag knappe to prosent, men i førhandelen tirsdag virket det som om de sterke salgstallene likevel ikke var nok. Aksjen lå lenge an til å falle drøyt to til tre prosent, og endte tilslutt med et fall på 3,5 prosent.

Etter børsenes stengetid rapporterte både Alphabet og Microsoft tall.

