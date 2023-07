Artikkelen fortsetter under annonsen

Nøkkelindseksene steg markant fredag, og avsluttet med det sommerens travleste børsuke i USA. Uken har inneholdt mange hundre kvartalsresultater og et viktig Fed-rentemøte. Fredagens nyheter om at inflasjonen er i ferd med å kjøles ned, tente investeringslysten i New York.

Da børsdagen gikk inn i historiebøkene, så det slik ut:

Indeksen S&P 500, som har som mål å fange hele aksjeuniverset, steg omkring én prosent.

Industriselskapenes indeks, Dow Jones Industrial Average, ble løftet 0,5 prosent.

Og tek-børsen Nasdaqs Composite-indeks hoppet 1,9 prosent.

Meta-oppturen fortsetter

Prisingen av Facebook-eier Metas egenkapital er ikke løftet mindre enn omkring 170 prosent så langt i år. Onsdag kveld la selskapet frem kvartalstall etter Nasdaqs stengetid, og resultatene ble mottatt med applaus av investorer og analytikere. Selskapet rapporterte om en omsetning på 32 milliarder dollar, som er 11 prosent høyere enn i samme periode for ett år siden, og høyere enn forventningen på 31,1 milliarder.

I de to påfølgende børsdagene etter onsdagens kvartalsrapport har aksjen steget nær ni prosent. Det er imidlertid ikke nok, ifølge analytikerne som dekker selskapet.

Det er drøyt 11 år siden aksjen ble notert på børs, og det første året ble aksjen omsatt for omkring 30 dollar. I dag er kursen på fredag er kursen på 325 dollar. Den kraftige kursøkningen det siste halvåret har bidratt til at kursen nærmer seg snittanalytikerens kursmål.

Men, Bloombergs oversikt viser at 45 analytikere har oppdatert modellene siden onsdagen, og deres anbefalinger er ganske entydige:

Kun én sier rett ut at aksjen bør selges.

Kun fire har et nøytralt syn på aksjen.

Altså sier ni av ti ferske analytikeroppdateringer «kjøp».

I snitt sier har de 45 analytikerne et kursmål på 371 dollar, hvilket er 15 prosent over dagens Meta-kurs. Analytikerne kan vise til at Metas balanse inneholder 53 milliarder dollar i kontanter, hvilket kan innebære ytterligere aksjonærvennlige tilbakekjøp av aksjen.

Tek-aksjenes retur

Da koronapandemien brøt ut, kuttet Fed renten raskt to ganger og satte den ned fra 1,75 til 0,25 prosent. Men da effekten viste seg å være litt vel god ett år sidere, og høy prisvekst måtte mottarbeides av høyere renter, fikk det konsekvenser for veldig mange. Deriblant aksjonærene i tek-selskapene.

Indeksen Nasdaq Composite svingte over 16.000 poeng i november 2021:

Fire måneder senere satte Fed opp renten opp første gang, og deretter gikk det slag i slag og tek-aksjenes fall fulgte utviklingen parallelt. Helt frem til investorene fikk troen på at rentetoppen var innen rekkevidde i fjor høst.

Med det startet investorene igjen å kjøpe tek-aksjer, og Nasdaq Composite har nå steget 37 prosent siden nyttår.