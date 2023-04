Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens første handelsdag åpnet de amerikanske børsene flatt. I løpet av handelsdagen har imidlertid stemningen tatt seg opp - og ved børsstenging klokken 22.00 norsk tid endte de tre nøkkelindeksene slik:

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,2 prosent

Den industritunge Dow Jones-indeksen steg 0,3

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,3 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne omtalt som verdens viktigste rente for dens effekt på andre renter og finansielle størrelser verden over, stiger svakt til 3,5 prosent.

Resultatrush

Denne uken fortsetter rapporteringen fra banksektoren i USA, og det er ventet kvartalsrapporter fra blant annet gigantene Bank of America og Morgan Stanley.

Fordi selskaper sliter med inflasjon og høyere priser har mange investorer forberedt seg på en dårlig resultatsesong, men fersk data fra Bank of America viser det motsatte. Av selskapene som la frem rapporter første uken av resultatsesongen, topper om lag 90 prosent EPS-estimatene, skriver CNBC.



Rett før helgen la storbankene JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup frem førstekvartalstall. Rapportene ble lest med interesse av markedet fordi de sier noe om tilstanden i den amerikanske økonomien, men også hvorvidt storbankene har tjent på krisen for de regionale bankene. Alle tre steg kraftig etter tallslippet fredag.

Fed-representanter taler

Samtidig legger den amerikanske sentralbanken (Fed) frem den såkalte «Beige Book» denne uken. Investorene vil få nok en en indikasjon på hva bankuroen kan ha å si for utsiktene i amerikansk økonomi.

Økonomene i Handelsbanken Capital skrev i morgenrapport mandag at det vil være spesielt interessant å se hva de forskjellige delområdene rapporterer om prispress og hvordan bankuroen påvirker vekstutsikter.

Flere representanter fra Fed skal tale i løpet av uken, deriblant Williams fra New York, Mester, Bowman og Harker. Flere investorer venter med spenning på hva de vil si om vekstutsiktene og renteutsiktene.

I USA kommer Feds neste rentenbeskjed 3. mai, og det er i skrivende stund priset inn over 80 prosent sannsynlighet for nok en økning på 0,25 prosentpoeng. Det vil i så fall ta den amerikanske styringsrenten til intervallet mellom fem og 5,25 prosent.