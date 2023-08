Artikkelen fortsetter under annonsen

Hittil har august vært en turbulent måned på Wall Street.

Det lå an til rekyl i førhandelen, og ved børsåpning pekte pilene oppover på alle tre nøkkelindekser. Det skulle vise seg å bli en spesielt sterk dag for teknologisektoren på Wall Street.

Slik så det ut på de tre nøkkelindeksene ved børsstenging klokken 22.00 norsk tid:

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,6 prosent

Industriindeksen Dow Jones falt 0,1 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,5 prosent

Forrige uke endte svakt for amerikanske aksjer etter fornyet rentefrykt i markedet. Nøkkelindeksene falt jevnt og trutt fire dager på rad. Mandag var det optimisme å spore, i hvert fall for teknologisektoren.

Teknologi-oppgangen tiltok i styrke utover kvelden, godt ledet an av gigantene Nvidia og Tesla, som steg henholdsvis 8,5 prosent og 7,3 prosent.

Førstnevnte legger frem resultater onsdag denne uken, og det er knyttet stor spenning til hvordan det har gått med den amerikanske databrikkeprodusenten. Aksjenkursen steg som følge av at flere meglerhus har oppjustert kursmålet i forkant av tallslippet.

Høyeste nivå på 16 år

Den siste tiden har de «lange» amerikanske statsrentene, altså renten på amerikanske statsobligasjoner med lengre løpetid, steget kraftig.

Tiårige amerikanske obligasjonsrenter, ofte omtalt som verdens viktigste rente, har nå tangert det høyeste nivået på 16 år. Mandag stiger renten til 4,3 prosent. Rentene begynte først å stige onsdag forrige uke da den amerikanske sentralbanken publiserte rentereferatet etter rentemøte i juli. Både børsene i USA og resten av verden falt umiddelbart.

Denne renten påvirker omtrent alle renter verden over, også renten som blir satt av Norges Bank, og er på den måten også viktig for nervøse norske lånekunder.

Økonomene i Handelsbanken skriver i mandagens morgenrapport at årsaken bak den kraftige økningen i rentene er drevet av en økning i realrenten, som nå har tatt seg opp til nærmere to prosent.

– Det er flere årsaker til denne oppgangen, men et viktig element er at det fortsetter å strømme inn sterke amerikanske nøkkeltall. Som nettopp kan tyde på at perioden med høy underliggende prisvekst vil vare ved, heter det.

Powell-tale

Torsdag denne uken vil investorene rette blikket mot Jackson Hole, der den amerikanske sentralbanken avholder et toppmøte med andre sentralbanker. Det årlige økonomitoppmøtet foregår i Wyoming, der ledende sentralbanksjefer, økonomer og myndighetspersoner skal diskutere pengepolitikk.

Møtet starter torsdag og avsluttes lørdag.

De høye rentene og inflasjonen, som har bitt seg hardere fast enn det både økonomer og markedet har ventet, er hovedtemaet. Høydepunktet blir fredagens tale fra sentralbanksjef Jerome Powell, som potensielt kan bli utslagsgivende for markedene. Samtidig skal den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde også holde tale fredag.

