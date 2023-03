Artikkelen fortsetter under annonsen

Teknologidominerte Nasdaq Composite startet tirsdagen med et fall og endte ned 0,5 prosent.

Men mens det var en svak børsdag for tekaksjene og det ellers brede markedet, føk den kinesiske netthandelsgiganten Alibabas aksjekurs i taket.

Siden juletider har Alibaba-aksjen falt kontinuerlig på Nasdaq-børsen i USA, og ble for en uke siden omsatt på lave 80-tall. Tirsdag ble aksjen tidvis omsatt for over 98 dollar etter et kursløft på 15 prosent. Årsaken skyldes en overraskende melding fra ledelsen om at konsernet skal deles opp i seks ulike nye selskap, og at det blir flere børsnoteringer.

Kun en kvart av gammel verdi

En oppdeling av Alibaba vil synliggjøre verdier i selskapet, håper investorene. Wall Street Journal minner om at selskapet på et tidspunkt hadde en børsverdi på 800 milliarder dollar, og at Alibaba i det siste kun har vært priset til en fjerdedel av dette.

– Hvis du ikke utvikler deg, vil du over tid bli utkonkurrert, uttaler Alibaba-sjef Daniel Zhang i et brev til de ansatte i konsernet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Wall Street Journal refererer til brevet, og skriver at Zhang også opplyser om at Alibabas ulike divisjoner og avdelinger møter ulike utfordringer og markedsforhold.

Tirsdag er Alibaba-aksjen den klart mest omsatte i det amerikanske aksjemarkedet, med et volum som er 20 prosent høyere en Tesla-aksjen.

Høring om Silicon Valley Bank

Den brede samleindeksen S&P 500 og industritunge Dow Jones beveget seg på begge sider av null i åpningen tirsdag. De to referanseindeksenes endte henholdsvis med fall på 0,32 og 0,27 prosent.

Bankkrisen har preget markedene de siste ukene, men mandag gikk First Citizens Bank-aksjen kraftig opp i et blandet børsmarked. Aksjemarkedet reagerte positivt på nyheten om at First Citizens Bank kjøper alle lån og innskudd i fallerte Silicon Valley Bank (SVB). Tirsdag holdt First Citizens Bank-aksjen seg på kurser godt over 910 dollar, og har da steget over 58 prosent på to dager.

Den amerikanske kongressen holdt tirsdag en høring om SVBs fall. Der fikk Fed gjennomgå for et svakt tilsyn med banken, og Feds representant uttalte at strengere reguleringer vil bli vurdert. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.