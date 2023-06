Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Investorenes førhandel indikerte en forsiktig dag i det amerikanske aksjemarkedet, og slik ble det også da børsene åpnet. I påvente av en ny rentebeslutning fra Fed lå S&P 500 an til å stige kun 0,1 prosent, mens Dow Jones og Nasdaq lå an til å falle 0,2 og 0,1 prosent.

Da børsene i New York stengte, så det slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,1 prosent.

Industritunge Dow Jones falt 0,7 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq 100 ble løftet 0,4 prosent.

Da rentebeslutningen kom, og uttalelsene om en videre økning senere i år ble offentliggjort, falt Dow Jones-indeksen umiddelbart én prosent. Også de to andre indeksene snudde brått ned. Den neste kursutviklingen indikerer at investorene er nervøse.

Gevinstsikring i kursraketter

Før rentebeslutningen ble kjent, virket det å handle om gevinstsikring i aksjemarkedet for dem som har vært med på de siste ukenes opptur.

Nasdaqs referanseindekser Nasdaq 100 og Nasdaq Composite har i år steget henholdsvis 36 og 30 prosent. Bare i løpet av de siste 90 dagene har de to indeksene steget 23 og 20 prosent.

Tesla er blant enkeltaksjene som virkelig har bidratt til Nasdaq-børsen har steget i det siste. Både mandag og tirsdag steg aksjen solid, som tirsdag da Tesla-aksjen ble løftet 3,6 prosent. Onsdag var det ventet at aksjen ville stige 0,1 prosent, og i åpningen falt Telsas aksjekurs med én prosent.

Da Nasdaq stengte, hadde Teslas aksjekurs et fall på 0,7 prosent.