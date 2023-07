Artikkelen fortsetter under annonsen

I forrige uke la Tesla frem tall, og ble da hardt straffet av investorene som sendte aksjekursen rett ned. Mandagen begynte med fortsatt kursfall på 1,5 prosent da børsene åpnet i USA, men nedgangen snudde etter hvert til kursoppgang. Midtveis i børsdagen var kursløftet på hele 2,2 prosent, og deretter steg Tesla-aksjen videre.

Da børsdagen var over, hadde kursen passert 268 dollar og steget 3,5 prosent i løpet av mandagen.

Kursreaksjonen er imidlertid ikke helt i tråd med analytikernes anbefalinger, viser Bloombergs oversikt. 20 av 49 analytikere anbefaler kjøp av aksjen. I snitt har analytikerne et kursmål på 247 dollar, hvilket er under dagens kurs.

Bred, men forsiktig oppgang

Mandag åpnet børsene i USA med forsiktig oppgang. Da børsene stengte var utfallet for nøkkelindeksene som følger:

Den brede børsindeksen S&P 500 steg 0,4 prosent.

Dow Jones, som preges av industriselskaper, ble løftet 0,5 prosent.

Nasdaq-børsens Nasdaq 100-indeks steg 0,1 prosent.

Aksjemarkedet åpnet slik det lå an til å gjøre. I førhandelen indikerte investorenes posisjoner at indeksene ville løftes forsiktig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatrush

Totalt vil over 150 av selskapene som inngår i S&P 500-indeksen rapportere kvartalsrapporter de neste dagen, og uken blir med det den mest travle i sommer. De amerikanske investorene venter blant annet resultater fra Alphabet, Exxon Mobile, Microsoft, Meta Platforms og Shell de neste dagene.

Ukens kvartalsrapporter Noen av denne ukens høydepunkter: Mandag: Domino's Pizza og NXP Semiconductors.

Tirsdag: Microsoft, Visa, Texas Instruments, Verizon, General Electric, Alphabet og General Motors.

Onsdag: Meta Platforms, Coca-Cola, Boeing og AT&T.

Torsdag: Mastercard, McDonald's, Ford Motor og Intel.

Fredag: Exxon Mobil, Procter & Gamble og Chevron.

Microsoft og Alphabet legger frem ferske regnskaper etter børsenes stengetid tirsdag. Og den tredje tekgiganten, Meta, kommer med tall onsdag.

Dessuten kommer Fed og sentralbanksjef Jerome Powell med en ny rentebeskjed onsdag. I markedet ventes det at Powell vil øke renten med nye 0,25 prosentpoeng fra dagens intervall på 5,0 til 5,25 prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.