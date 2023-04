Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter gårsdagens fall på Wall Street så nøkkelindeksene slik ut på ukens siste handelsdag klokken 22.00:

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,1 prosent

Den industritunge Dow Jones-indeksen steg 0,1 prosent

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,1 prosent

Tiåringen faller fredag og ligger i skrivende stund på 3,5 prosent. Den 2-årige statsrenten ligger på om lag 4,1 prosent.

Både Netflix og Tesla har lagt frem resultater denne uken. Førstnevnte steg 0,8 prosent, og Tesla som falt over 10 prosent torsdag, steg 1,2 prosent fredag.

Vant rettssak

Fredag kveld norsk ble det klart at juryen i en delstatsdomstol i California har konkludert med at det ikke var noe i veien med Teslas autopilot i forbindelse med en ulykke i 2019.

Kjennelsen kan være en viktig seier for Tesla samtidig som bilprodusenten er i gang med å teste og ta i bruk et mer avansert selvkjøresystem (FSD).

Teslas grunnlegger og toppsjef Elon Musk mener at nyutviklingen er helt avgjørende for selskapets framtid.

Justine Hsu fra Los Angeles gikk til sak mot Tesla i 2020. Hun har oppgitt at bilen hennes, en Tesla Model S, skjenet inn i en fortauskant mens den gikk på autopilot. Dette førte til at bilens airbag ble utløst så voldsomt at hun brakk kjeven og slo ut flere tenner. Hun fikk også en nerveskade i ansiktet.

Hsu har krevd over 3 millioner dollar i erstatning fordi hun mener det var noe galt med bilens airbag og autopilotfunksjon.

Tesla har avvist at selskapet har noe ansvar for ulykken. Selskapet viser til at Hsu brukte autopilot mens hun kjørte i byen selv om det advares mot dette i bilens brukermanual.

Fredagens rettsmøte i Los Angeles endte dermed med at Justine Hsu ikke ble tilkjent noen erstatning. Juryen konkluderte også med at det ikke var noe galt med måten airbagen fungerte på.

Resultatsesongen har så vidt kommet i gang på Wall Street, det er først neste uke det smeller. Da er det duket for ferske tall fra blant annet Microsoft, Google-eier Alphabet og Facebook.

Resultatrush

Fredag kom det nye PMI-tall fra flere av de største økonomiene. PMI måler innkjøpssjefenes stemning og pleier å gi en god pekepinn for retningen i økonomien. Fredag kom PMI både for industrien og tjenestesektoren i eurosonen og Storbritannia.

Utover ettermiddagen kom ferske pmi-tall fra USA. Industrien slo forventningene, og endte på 50,4 i april, for tjenestesektoren endte tallen 53,7 i april.

Samtidig synes det som at faren for en bankkrise kan være avblåst, i hvert fall med det første. Referatet fra ECBs rentemøte i mars viste at sentralbanken ikke virker bekymret for bankene. Alle medlemmene var enige om at banksystemet er motstandsdyktig og har en sterk kapital- og likviditetsposisjon.