Elbilgiganten Tesla falt tungt fra start etter at selskapet la frem tall fra årets første kvartal onsdag etter de amerikanske børsene stengte.

Investorene reagerte med å sende aksjen ned 9,7 prosent torsdag, og en aksje omsatte for 162,9 dollar – et kraftig fall fra toppnoteringen på 407 per aksje i november 2021.

Det store spørsmålet for investorene var hvordan selskapets marginer så ut i første kvartal, og om det ville gi et løft på de amerikanske børsene. Det viste seg at marginene har nærmest halvert seg på ett år, og at nettoinntektene falt over 20 prosent.

Det kostet dyrt for et av verdens mest verdifulle selskaper som i løpet av handelsdagen mistet over 50 milliarder dollar i markedsverdi. Ved endt handelsdag lå markedsverdien på 510 milliarder dollar.

Bredt fall

De tre nøkkelindeksene så slik ut klokken 22.00 norsk tid:

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,8 prosent

Den industritunge Dow Jones-indeksen falt 0,3 prosent

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,5 prosent

Tiåringen falt også torsdag og ligger i skrivende stund på 3,5 prosent. Den 2-årige statsrenten ligger på om lag 4,1 prosent ved børsstenging.

På formiddagen fikk investorene ferske tall om arbeidsledighetstrygden i USA. Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 245.000 personer i forrige uke, viser statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet.

På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 240.000 personer, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics. Førstegangssøkende ledighetstrygd uketall påvirker finansmarkedene i stor grad fordi det måler nye og fremvoksende arbeidsledighet.

Resultatsesongen er i gang på Wall Street. Neste uke er det duket for ferske tall fra blant annet Microsoft, Google-eier Alphabet og Facebook.

Bankene strammer inn

Økonomene i Handelsbanken skriver i sin morgenrapport torsdag at Feds «Beige Book» gir uttrykk for at flere banker har strammet inn på utlånspraksisen, men at det er små endringer i selve aktivitetsnivået etter undersøkelsen ble lagt frem onsdag kveld.

– Fed-representat Williams har også vært ute og pratet i natt, og viste til at situasjonen i banksektoren nå ser ut til å ha stabilisert seg – slik vi jo har klare indikasjoner på – men at kredittforholdene uansett er strammet inn, heter det videre.