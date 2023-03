Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært en relativt rolig uke i aksjemarkedene – i alle fall sett i forhold til uroen som fulgte i kjølvannet av kollapsen til Silicon Valley Bank og Credit Suisse den siste tiden.

Men onsdag gjorde amerikanske børser et realt byks igjen, med markant stigning for alle de toneangivende indeksene. Slik så det ut ved slutten av handelen onsdag kveld norsk tid:

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 1,8 prosent.

Industritung Dow Jones endte opp én prosent.

Den brede S&P 500 steg 1,4 prosent.

Blant teknologiaksjene som steg finner vi Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple, Microsoft og Tesla.

Inflasjonstall torsdag

Ved handelslutt tirsdag endte de tre sentrale indeksene på Wall Street derimot alle med svak nedgang. Dagen før der igjen var det blandet, men bevegelsene har vært mindre denne uken enn de siste ukene med bankuro og rentedrama.

Nå snur markedsaktørene seg etter hvert mot nye nøkkeltall som kommer i USA torsdag. Da legges de ferskeste inflasjonstallene frem, og de vil følges med argusøyne av investorene som lurer på hva som blir det neste fra den amerikanske sentralbanken. Federal Reserve og sentralbanksjef Jerome Powell har det siste året satt opp styringsrenten i et tempo vi må tilbake flere tiår for å finne maken til, noe som har preget markeder over hele verden.

Onsdag viste Powell til Feds allerede uttalte estimater om nok en renteheving i år, etter at den satte opp renten ved forrige møte for en uke siden, til tross for uroen som har herjet.

Ny UBS-sjef

Onsdag kom også nyheten om at sveitseren Sergio Ermotti blir hentet tilbake som konsernsjef i den sveitsiske banken UBS for å gjennomføre sammenslåingen med Credit Suisse.

– Vi har gjort en god jobb med å komme oss gjennom pandemi, krig og nå sist en bankkrise. De siste ukene har situasjonen i banksektoren i Sveits endret seg drastisk, og det er viktig at sammenslåingen med Credit Suisse blir en suksess. Jeg respekterer styrets ønske om en ny leder, sa den avtroppende sjefen Ralph Hamers.