Wework, som ble grunnlagt av Adam Neumann og har fått milliarder av dollar skutt inn fra japanske Softbank, har søkt om konkursbeskyttelse under Chapter 11 i USA. Softbank er største aksjonær med rundt 56 prosent av aksjene.

Selskapet opplyser det har gjeld og forpliktelser på mellom ti og 50 milliarder dollar, ifølge konkursbegjæringen. Rundt 90 prosent av kreditorene har gått med på å konvertere gjeld til aksjer, ifølge selskapets konsernsjef.

400 datterselskaper

– Jeg er dypt takknemlig for støtten våre finansstøttespillere har gitt mens vi arbeider sammen for å styrke kapitalstrukturen og akselerere omstruktureringsavtalen. Vi forblir forpliktet til å investere i våre produkter, tjenester og et team i verdensklassen som støtter, sier konsernsjef David Tolley i en pressemelding.

Over 400 datterselskaper innleverte konkursbeskyttelse samtidig som morselskapet.

Selskapet ble verdsatt til 47 milliarder dollar i 2019 av Masayoshi Sons Softbank da det planla børsnotering.

Denne børsnoteringen ble skrinlagt, men selskapet ble børsnotert til en langt lavere verdivurdering senere via en spac-transaksjon i 2021, et «skallselskap» uten aktivitet der formålet er å kjøpe opp et annet selskap som dermed umiddelbart blir tilgjengelig for alle å investere i.

DN har tidligere skrevet om det kriserammede kontorutleieselskapet i Norge, som også har store økonomiske utfordringer.

Børsras

Før konkursen hadde verdien falt med 98 prosent.

Selskapet ble i 2010 i New York av israelskfødte Adam Neumann og amerikaneren Miguel McKelvey. Selskapet drev utvikling og utleie av kontorlokaler, enten fra egne eller leide lokaler.

– Det har vært utfordrende for meg å observere fra sidelinjen siden 2019, ettersom Wework ikke har vært i stand til å dra fordeler av et produkt som er mer relevant i dag enn noen gang tidligere. Jeg tror at med riktig team og strategi vil en omorganisering gjøre det mulig for Wework å gjenoppstå, sier Neumann i en uttalelse til CNBC.