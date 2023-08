Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld kom XXL med de tallmessige forutsetningene i selskapets jakt på en halv milliard kroner i ny egenkapital. Pengene skal hentes hos dagens aksjonærer – der samtlige får delta gjennom en fortrinnsrettsemisjon.

Torsdag steg aksjekursen, og mye kan tyde på at aksjonærene lar seg friste av betingelsene. På det meste ble aksjen omsatt for kurser 15 prosent over gårsdagens sluttkurser. Mot slutten av handelsdagen ble oppgangen redusert til rundt åtte prosent.

Inngangsbilletten for aksjonærene er de eksisterende aksjene, som hver for seg gir 3,2 tegningsretter. I onsdagens melding heter det at hver tegningsrett gir rett til å tegne en ny aksje for 40 øre, og at det er tatt med en rabatt for aksjonærene på knappe 40 prosent i dette regnestykket.

XXLs børsverdi var 583 millioner kroner da Børsen stengte onsdag, og gitt at den halve milliarder kommer inn, vil XXLs aksjekurs falle til 0,66 kroner når de nye aksjene tas med i beregningen.

Miniresultatrush

Torsdag morgen kom en serie selskaper med kvartalsrapporter, deriblant Autostore, Axactor, Borr Drilling, Kahoot og Veidekke.

Flere meldte om inntektsøkning, som Kahoot, som også økte kontantbeholdingen til 96,6 millioner dollar. Kahoot-aksjen stiger marginalt torsdag.

Samtidig får Autostore-aksjen gjennomgå, som falt nærmere ti prosent i åpningshandelen. Bewi, Polight og Prosafe faller også betydelig etter rapportering av kvartalsregnskapene.