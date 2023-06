Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha bekledd rollen som styreleder i den børsnoterte sportskjeden XXL siden 2019, forlot Hugo Maurstad styret for litt over en måned siden og ble erstattet av konsernsjef i Synsam, Håkon Lundstedt.

– Jeg har selv tre store produktselskaper innenfor sport; Odlo, Henri-Lloyd og Janus, og det er viktig for meg å kunne bruke mer ressurser på disse, sa Maurstad etter avgangen.

Maurstad kom inn som styreleder i XXL etter at hans tidligere arbeidsgiver, oppkjøpsselskapet Altor, kom inn som storeier. Altor sitter i dag med litt under en tredjedel av aksjene i selskapet.

I tillegg til å være styreleder har Maurstad vært en av de største investorene i XXL i en årrekke gjennom holdingselskapet Funkybiz. Og til tross for at Maurstad og XXL nå har valgt å skille veier, har Maurstad fortsatt å øke vektingen i selskapet.

– Tro på konseptet

XXL har i likhet med en rekke andre butikkjeder bestående av «murstein og mørtel», slitt med å tilpasse seg overgangen til netthandel. I kjølvannet av Covid-pandemien ble eksisterende problemer med høy kapitalbinding i varelageret, dårlig likviditet og enormt kostbare investeringer i det østerrikske markedet mer presserende.

Selskapet er blitt nådeløst straffet på børs, og mot slutten av 2022 tok historien en interessant vri da det viste seg at fondsforvalteren DNB Asset Management hadde shortet 1,3 millioner aksjer i selskapet. Investorene i XXL har gått på enorme papirtap. Sportskjeden har falt nær 70 prosent det siste året, og har en markedsverdi på snaue 850 millioner kroner.

Dette ser imidlertid ikke ut til å ha dempet investeringsappetitten til Maurstad. Fra aksjonærtjenesten Holdings fremkommer det at Maurstad forrige uke kjøpte over en halv million aksjer i XXL til en gjennomsnittspris på to kroner. Samlet eier Maurstad 5,8 millioner aksjer i selskapet, og ifølge DNs beregninger har han et samlet papirtap på over 33 millioner kroner siden inntoget i 2020.

– Selv om jeg ikke lenger har noen rolle i XXL, har jeg tro på konseptet og den nye ledelsen. Derfor har jeg økt eksponeringen min noe, opplyser Maurstad i en tekstmelding.

Kort tid etter aksjekjøpene offentliggjorde selskapet at Skatteetaten mener XXL har undervurdert sine skattbare inntekter, og at selskapet skyldte 139 millioner i skatt. Handelen i aksjen ble midlertidig stanset og børsutslagene var tidvis store, og aksjen falt snaue syv prosent.

Utenom posisjonen i XXL har Maurstads Funkybiz en større posisjon i treningssenterkjeden SATS, hvor han sitter med 2,5 prosent av aksjene, samt en eksponering mot mediegiganten Schibsted.