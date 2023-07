Artikkelen fortsetter under annonsen

Bare en time etter at XXL la frem tallene for andre kvartal fredag morgen kom nyheten om at sportsutstyrkjeden vil hente 500 millioner kroner i en fortrinnsrettet emisjon.

Diverse storeiere har forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer for sin relative andel, i tillegg til å ha garantert for hele beløpet.

For å sette tallet i kontekst har XXL en børsverdi på 686 millioner kroner. Siste dag for å få deltatt i emisjonen er 17. august.

I samme melding skrev selskapet at det har kommet til enighet om forlengelse av eksisterende lånefasiliteter, samt nye vilkår med ledende kreditorer.

XXL-aksjen falt over fem prosent tidlig fredag ettermiddag.

Storeiere er med

Det opplyses at beløpet i emisjonen er basert på en forutsetning om en gradvis forbedring av markedsforholdene, samt positive effekter fra nåværende kostnadsbesparelsesinitiativer.

Som tidligere kommunisert vil XXL også søke om utsettelse av skattebetalinger i Sverige på 345 millioner kroner, noe som vil forbedre likviditeten på kort sikt, dersom selskapet får grønt lys. Selskapet venter et svar på denne søknaden innen utgangen av august.

Når det gjelder den fortrinnsrettede emisjonen vil tegningskursen bli avgjort av styret i samråd med rådgiverne. Flere detaljer ventes på eller rundt 16. august.

En fortrinnsrettet emisjon er en kapitalinnhenting der eksisterende aksjonærer får mulighet til å tegne seg for, og dermed opprettholde, sin relative andel også etter at de nye aksjene er utstedt. Motsetningen er en rettet emisjon der utvalgte investorer tar større deler av emisjonen, slik at de som ikke blir invitert med får sin eierandel redusert når de nye aksjene er utstedt.

Største eier Altor, Arctic Asset Management, Odin Forvaltning, MP Pensjon, Funkybiz (et selskap kontrollert av tidligere styreleder Hugo Maurstad), Bjerknes Eiendom, Anavio Equity Capital, Nordkronen II as og Stormberg Group har alle forpliktet seg til å tegne seg for aksjer basert på sin nåværende andel. Forhåndstegningene utgjør 46 prosent av emisjonen, mens gruppen også har garantert for den resterende andelen på 54 prosent.

Imidlertid glimrer både Dolphin Management og Ferd med sine fravær på listen over garantister. Førstnevnte er XXL-gründer Øyvind Tidemandsens investeringsselskap og nest største aksjonær. Ferd er fjerde største aksjonær i XXL.

Får honorar

Ikke ulikt slik Norse Atlantic gjorde det i fjor høst, har XXL måttet sukre pillen for å få storaksjonærene til å garantere for emisjonsbeløpet.

De er nemlig blitt gitt et såkalt «garantist-honorar» på seks prosent, som kan utbetales i aksjer eller kontanter. Det opplyses at rundt 83 prosent av garantist-honoraret vil bli utbetalt i aksjer, som skal utstedes på toppen av de som kommer i selve emisjonen.

XXL skriver videre at den eneste måten å sikre en fullgaranti av emisjonsbeløpet var at største eier Altor har garantert for det som beskrives som en betydelig andel. Det gis ingen spesifikke tall.

Imidlertid er Altor ikke forpliktet å tegne seg for nye aksjer slik at deres eierandel passerer 33,33 prosent. Eierandelen i dag er ifølge Holdings på 32,73 prosent. Dersom Altor hadde passert en eierandel på 33,33 prosent ville det fått tilbudsplikt på hele selskapet.

Dersom det skulle bli slik at Altor ender opp med å få en tildeling som normalt ville ha utløst tilbudsplikt, så vil de overskytende aksjene bli gitt i form av ikke-listede, ikke-stemmeberettigede konvertible aksjer, skriver XXL.

Det vil bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling på eller rundt 17. august for å stemme over emisjonen. Det blir opplyst at 68,7 prosent av aksjonærene, inkludert garantistene, har bekreftet at de vil stemme for å gjennomføre emisjonen.

Nye vilkår

Avtalen med kreditorene, DNB og Nordea, gjør at de nåværende kredittfasilitetene blir forlenget til 25. juni 2026.

Blant vilkårene er at netto rentebærende gjeld ikke kan være mer enn fire ganger bruttoresultat (ebitda) på årsbasis fra desember 2024, et minimum på 200 millioner kroner i likviditetsreserve fra og med september i år til mai neste år og minimum 300 millioner fra mai 2024 til november 2024.

XXL kan heller ikke ha brutto utestående lånefasiliteter som overskrider halvparten av den bokførte lagerverdien fra og med 1. september i år.

Dundrende underskudd

Fredag morgen la XXL frem tall for andre kvartal, som var nok en periode preget av svak etterspørsel, store salgskampanjer og lav lønnsomhet.

Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 310 millioner kroner. På forhånd ventet analytikerne et underskudd på 220 millioner kroner.

Omsetningen endte på 1,9 milliarder kroner, slik XXL selv varslet for en måned siden. Analytikerne lå inne med et snittestimat på to milliarder kroner. I Norge, som står for halvparten av konsernets omsetning, falt inntektene med ti prosent.

I første kvartal tapte XXL 284 millioner kroner. Selskapet har dermed tapt nesten 600 millioner kroner siden årsskiftet.

I rapporten konstaterer selskapet at det er et krevende marked for sportsutstyr, og at selskapet har prioritert likviditetsstyring. Den høye kampanjeaktiviteten har ført til en kriselav bruttomargin på 27,6 prosent. XXL har tidligere hatt et mål om at denne skal ligge nærmere 40 prosent.

Ifølge meldingen har det blitt iverksatt flere kortsiktige tiltak som skal styrke selskapet finansielt, operasjonelt og kommersielt. Samtidig presenterer selskapet en langsiktig strategisk plan kalt «Reset & Rethink», som skal sikre lønnsomhet.

