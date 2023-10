Artikkelen fortsetter under annonsen

Frasers Group har sikret seg en betydelig bit av XXL, opplyses det i en flaggemelding onsdag morgen.

Den britiske retailgiganten kjøpte tirsdag 117 millioner aksjer i det børsnoterte norske selskapet, noe som tilsvarer en eierandel på 9,75 prosent av aksjene. Kjøpet ble kunngjort dagen etter at Arctic Asset Management flagget et salg av hele sin eierandel på 8,37 prosent, eller 111,6 millioner aksjer.

Etter transaksjonen har Frasers Group 162 millioner aksjer i XXL, noe som gjør britene til nest største eier foran Ferd og bak Altor.

Det blir ikke nevnt en kjøp- eller salgssum for postene. XXL avsluttet tirsdagens handel til sluttkurs 0,68 kroner.

XXL steg over 60 prosent på Oslo Børs onsdag til en kurs på rundt 1,1 kroner.

– Frasers var inne i XXL i 2019, men det var trolig mer enn finansiell «stake». XXL var også på et annet sted den gangen. Denne gangen ser det mer reelt ut, sier SEB-analytiker Håkon Fuglu.

Potensiell budkamp

XXL hentet i sensommer en halv milliard kroner i ny kapital fra de eksisterende eierne, gjennom en fortrinnsrettet emisjon.

Største eier Altor hadde allerede garantert for en del av totalbeløpet. Da støvet hadde lagt seg måtte fondet likevel konstatere en tildeling av over 300 millioner b-aksjer, som ikke har stemmerett og som ikke omsettes. Altor eier for øyeblikket 33,28 prosent av XXL, som er rett under grensen for å unngå tvungen budplikt på selskapet.

Aksjen har falt over 80 prosent så langt i år. Sportsutstyrskjeden verdsettes til 907 millioner kroner på Oslo Børs.

SEB-analytiker Fuglu tror det er mer sannsynlig at Frasers nå kommer inn for å være en aktiv eier.

– Hvor sannsynlig er det at et oppkjøp ligger i kortene?

– Det er for tidlig å si, svarer analytikeren.

Han legger til at det fortsatt er et spørsmål om hva Altor ønsker å gjøre med sin eierandel.

– Slik vi ser det endrer ikke dette vårt syn på selskapet eller det fundamentale. Helt klart hjelper de 500 millionene som kom inn i emisjonen, men det er fortsatt tøffe tider.

Ole Martin Westgaard i DNB Markets beskriver Frasers' inntog som «klart positivt» for XXL.

– Dette vil trolig trigge spekulasjoner om en potensiell budkamp mellom Altor og Frasers. I et slikt scenario vil vi se på sistnevnte som bedre posisjonert til å trekke ut synergier. Dette rettferdiggjør en høyere pris, heter det i en rapport.

Ifølge Westgaard ser aksjene ut til å ha blitt kjøpt til 0,9 kroner per stykk, noe som i så fall vil innebære en premie på cirka 30 prosent fra tirsdagens sluttkurs. Han trekker frem at selskapet har et uttalt mål om videre vekst i Europa gjennom Sports Direct, og viser til kjøpet av danske Sports Master i 2022.

Mike Ashley (til venstre) grunnla Frasers Group i 1982, men er mest kjent for å ha eid fotballklubben Newcastle frem til den ble solgt til Saudi-Arabia for tre år siden. (Foto: Scott Heppell/AP Photo/NTB) Mer...

Også Sparebank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige viser til Sports Directs nordiske vekstambisjoner.

– Sports Direct har sett etter en inngang til Norden, og dette kan være muligheten, skriver Mossige.

Dersom dette er en strategisk investering, tror Mossige at Sports Direct vil kjøpe seg ytterligere opp og gå for et kommersielt samarbeid med XXL. Dette kan handle om innkjøpsavtaler eller omprofilering av butikker.

Mossige presenterer flere ulike scenarioer, blant annet ett der Frasers Group kjøper opp XXL og tar det av børs, enten med eller uten hovedaksjonær Altor.

– Dette skaper en potensiell oppside for eksisterende aksjonærer, avhengig av timing og hvorvidt XXL gjennomfører nok en egenkapitalinnhenting som børsnotert selskap, skriver han.

Mossige konstaterer imidlertid at sportsmarkedet fortsatt er svakt, og at XXL har betydelige finansielle utfordringer med et potensielt egenkapitalbehov på opptil én milliard. En slik emisjon vil ikke skje til dagens kurs, tror Mossige, som derfor advarer mot aksjen.

– XXL står overfor store tap, noe som taler for at Frasers og Altor ikke har noen hast, skriver han.

Britisk milliardær

Frasers Group ble grunnlagt i 1982 av den tidligere Newcastle-eieren Mike Ashley, og er kanskje best kjent som Sports Direct, som driver butikkene både fysisk og på nett. Gruppen eier en rekke merker, blant annet Everlast, Slazenger og Lonsdale.

Ashley er største eier av konsernet, med over 70 prosent av aksjene, ifølge Bloomberg. Frasers Group er notert på børsen i London, til en prising på 3,8 milliarder britiske pund. Aksjen har steget over 15 prosent så langt i år.

I regnskapsåret 2023, som ble avsluttet i april, hadde Frasers Group inntekter på 5,4 milliarder pund, opp 13 prosent fra året før.

Utenom 2021 har selskapet levert stødig vekst på topplinjen de seneste årene, mens bruttomarginen har holdt seg over 40 prosent i alle år bortsett fra ett siden 2016.