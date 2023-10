Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag var det duket for resultater for gjødselgiganten Yara.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 12 millioner dollar, av en omsetning på 3,8 milliarder dollar i tredje kvartal. Omsetningen viser et kraftig fall fra samme periode i fjor, da lå omsetningen på 6,2 milliarder dollar.

På forhånd var det ventet at selskapet ville legge frem et resultat før skatt på 313 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

– Resultatet for tredje kvartal ble negativt påvirket av sterk prisnedgang, sammenlignet med samme tid i fjor, noe som presser marginene for hele bransjen. Selv om de underliggende etterspørselsdriverne for bransjen er positive, påvirkes nitrogenmarkedene av den geopolitiske situasjonen og volatilitet i råvaremarkedet, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

I fjor var det er høyt prisnivå innenfor alle delene av gjødsel, men mye har endret seg siden.

– Det høye prisnivået var drevet av energiprisene, samtidig var det mange utfordringer på logistikk i fjor. Nå har energiprisene falt, og gjødselprisene falt enda mer. Det bidrar til et inntektsfall på om lang 60 prosent dette kvartalet, sier Holsether.

Yara International, resultat per 3. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 11966 18587 -35,6% Driftsresultat (ebit) 52 3050 -98,3% Resultat før skatt -119 2016 -%

Krevende driftssituasjon

Selv om inntektene faller, økte antallet leveranser med syv prosent, sammenlignet med samme periode året før. Holsether sier konsernet har fokusert på leveringssikkerhet, som koster i en så krevende driftssituasjon som det er i Europa i dag.

Yara advarte allerede for to år siden da energiprisene skjøt fart at det kan resultere i en matkrise verden over. Den geopolitiske situasjonen i Europa har hittil gitt store konsekvenser.

– Det er mye bevegelser. Det er et element av at russiske produsenter presser prisene ned på gjødsel, og at europeisk industri har problemer på grunn av høyere energipriser som følge av Russland og krigen de fører mot Ukraina, sier Holsether.

– Yara har en global fleksibilitet. Vi kan stenge ammoniakkproduksjonen i Europa, og flytte den til for eksempel USA. Der jobber vi nå med to prosjekter på blå ammoniakk, legger han til.

Tidligere i år ble det kjent at Yara investerer i to fullskala ammoniakkanlegg i USA med karbonfangst og -lagring – der kan konsernet dra nytte av lavere energipriser og den amerikanske lovpakken Inflation Reduction Act som gir skattelettelser og subsidier til grønne prosjekter.

– Vi har en fleksibilitet i vårt globale system, som gir oss et fortrinn, sier Holsether.

Frykter ny russisk avhengighet

– Industrien er mer følsom enn for noen år siden, sier Holsether.

Han bekymrer seg for at vi gjentar tidligere feil. Etter invasjonen av Ukraina satte Russland resten av Europa i en vanskelig energisituasjon.

– Det europeiske energisystemet ble altfor avhengig av Russland. Den gang stengte man ned produksjonen i Europa, og benyttet seg av russisk energi. Det funket bra, helt til det ikke gjorde det, sier Holsether.

Samtidig peker Holsether på økningen av russisk produkter som strømmer inn i Europa i en grad mange ikke kanskje vet om. Det er spesielt urea, som den mest brukte nitrogengjødselen på verdensbasis

– Det er alvorlig når man ser industrier øke avhengigheten av Russland. Russland produserer mer mat og gjødsel enn noensinne og importen av russisk urea til Europa har doblet seg mot 20210. Det skaper avhengighet, og kan bli brukt som våpen i krig senere.

Holsether påpeker også at den europeiske gjødsel produseres med omtrent halvparten av utslippene sammenlignet med russisk gjødsel.

– Vi må evne å tenke langsiktig. Den billige energien fra Russland ble veldig dyr til slutt, har vi lært Nå må vi ikke gjøre samme feil med mat og gjødsel.

Straffes på Børsen

Hittil i år har aksjen steget to prosent på Oslo Børs, men det har vært store svingninger. I mars nådde aksjekursen ny rekord, aksjen ble omsatt for 431 kroner på Oslo Børs.

Ved børsåpning fredag faller aksjen over fire prosent fra start. Utover dagen fortsetter fallet.

Klokken 12.20 omsettes aksjen for 364 kroner, og markedsverdien krymper til 92,9 milliarder.

