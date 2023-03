Artikkelen fortsetter under annonsen

Yara-sjef Svein Tore Holsether hadde i fjor en samlet lønnspakke på 1,4 millioner dollar, eller om lag 13,8 millioner norske kroner, fremgår det av Yaras lønnsrapport for 2022 fredag morgen.

Av den samlede lønnspakken utgjør 732.000 dollar grunnlønn, mens den resterende andelen består av blant annet utbetalt og opparbeidet kompensasjon fra selskapets kortsiktige insentivordning, feriepenger, pensjon og aksjebaserte utbetalinger.

Til sammenligning hadde Holsether en samlet lønnspakke på 1,6 millioner dollar i 2021. Konsernsjefens grunnlønn falt fra 787.000 dollar i 2021 til 732.000 i fjor.

Det er den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet, som er største eier i Yara med 36,2 prosent av aksjene. Nest største eier er Folketrygdfondet med 6,1 prosent av aksjene. Eierlisten er ellers dominert av utenlandske fond og forvaltere.

Yara er priset til 115,3 milliarder kroner på Oslo Børs, noe som gjør gjødselgiganten til det sjette største selskapet etter Hydro og foran Mowi.

Fasit for 2022 ble en omsetning på 24 milliarder dollar gjennom hele fjoråret, opp fra 16 milliarder dollar i 2021. Det ble vedtatt et utbytte på til sammen 14 milliarder kroner til aksjonærene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.