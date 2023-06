Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var en av de mest omtalte signeringene i norsk finans i 2021: Kjell Inge Røkkes Aker hentet den tidligere sjefen for Oljefondet Yngve Slyngstad for å lede den nye satsingen på kapitalforvaltning. Ambisjonen er å hente så mye som 1000 milliarder kroner og investere i det grønne skiftet.

Nå kommer det frem hvor mye Slyngstad selv tjener på overgangen fra Norges Bank Investment Management, der han var sjef i nesten 13 år. I årsrapporten til Industry Capital Partners (ICP), Aker-selskapet der forvaltningsvirksomheten organiseres, står det at han fikk 11,43 millioner kroner i lønn i 2022.

Kan bli mer, mye mer

Siden Slyngstad begynte 1. mars, tilsvarer det en årslønn på 13,7 millioner kroner. Det er nesten nøyaktig en dobling i forhold til årslønnen han hadde da han ble avløst som sjef for Oljefondet av Nicolai Tangen i september 2020. Etter det DN forstår, utgjør åtte millioner fastlønn, mens resten er variabel inntekt.

Dette tjente Aker-toppene Her er lønnen til et knippe av toppsjefene i Kjell Inge Røkkes Aker-system i 2022: Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik: 42 millioner kroner

Aker-sjef Øyvind Eriksen: 32 millioner

Aker Solutions-sjef Kjetel Digre: 12 millioner

Aker Horizons-sjef Kristian Røkke: ti millioner

Oppsiden for Slyngstad er imidlertid mye større enn som så. Da han ble presentert som ny Aker-mann i desember 2021, kom det også frem at han ville få fem prosent av aksjene i kapitalforvaltningsselskapet. Som eier her vil han ha rett til sin andel av forvaltningshonorarene. Selv om det blir en teoretisk øvelse, regnet DN den gangen seg frem til at hvis man tar Slyngstad og Aker-sjef Øyvind Eriksen på ordet når det gjelder forvaltningskapital på 1000 milliarder kroner, kan det bety flere hundre millioner kroner i året til Slyngstad.

Første fondet i år

Tiden vil vise hvor mye kapital ICP får inn og hvorvidt det hårete målet nås. Planen er å lansere det første fondet i år. Da Aker la frem sin førstekvartalsrapport i mai, kom det frem at det aller første fondet som blir investeringsklart, heter Atoma. Det skal investere i virksomheter som utvikler industriell teknologi, og blir ett av to fond innenfor såkalt «venture capital,» eller selskaper i tidlig fase.

Aker-sjef Øyvind Eriksen sa da at konsernet bidrar med rundt 500 millioner kroner for selve etableringen av ICP som organisasjon, uavhengig av midlene som skal investeres.

I årsrapporten står det at ICP, som ble stiftet 1. februar i fjor, har fått innbetalt 311 millioner kroner i egenkapital i løpet av året. Selskapet fikk et underskudd på 93 millioner kroner, og satt på slutten av året på 237 millioner kroner i eiendeler, inkludert gjeld.

I protokollen fra en generalforsamling i ICP i mars i år kommer det frem at selskapet har fått ytterligere 139 millioner kroner i egenkapital.

DN har vært i kontakt med Slyngstad, som sier det ikke er naturlig at han kommenterer lønnen sin.