Siden i vår har den ferske, men hurtigvoksende utelivsaktøren Eik Servering sondert kapitalmarkedene for å gire opp veksten enda ett hakk.

Det har gitt resultater, i form av en lånefinansiering med ramme på 75 millioner euro, eller over 850 millioner kroner – et beløp det er få eksempler på i norsk uteliv. I første omgang trekker konsernet 350 millioner kroner av rammen for å gjennomføre flere oppkjøp som allerede ligger klare.

– Vi har en veldig god «deal flow» inn til oss. Vi opplever det som at folk ser det som attraktivt å bli en del av Eik, og nå får vi muligheten til å realisere flere av disse transaksjonene, sier Erlend Karlseng, medgründer og sjef i Eik-Gruppen.

Om Eik Servering: Opprettet i 2021, og eier og drifter rundt 40 restauranter og barer.

Har kjøpt opp konsepter som Bølgen & Moi, Delicatessen og Lava Oslo.

En del av investeringsselskapet Eik Gruppen, eid av gründerne og Trygve Hegnars Periscopus.

Har et knippe norske investorer på eiersiden i Eik Servering.

Konsernet har konsepter som Bølgen & Moi og Delicatessen i porteføljen, samt frittstående steder som Katla og Brutus i Oslo. Siden starten for to år siden har konsernet bygget en portefølje på rundt 40 steder.

– Ett år fra i dag har vi 100, sier Karlseng.

Vil mer enn doble på ett år

Det har etter hvert dukket opp flere større aktører i norsk uteliv, men Eiktoppen mener bransjen fortsatt er fragmentert og klar for konsolidering. Aktører DN har snakket med den siste tiden beskriver flere krevende år, preget av pandemi og nedstenging, mangel på arbeidskraft og prisøkninger som presser de tynne marginene mange forbinder med bransjen.

Eik-sjefen sier hans inntrykk er annerledes i dialog med kandidater til oppkjøp.

– Denne casen laget vi før korona og krigen i Ukraina, og det er egentlig ikke så mye som har endret seg etter det. Jeg har sett på mange regnskaper i det siste, som støtter dette. Vi opplever ikke noen voldsom desperasjon, med andre ord. Det vi ser er at mange forstår det kan være sårbart å stå alene, og verdi i å bli en del av en større enhet, sier Karlseng.

Medgründer Erlend Karlseng har NHH-bakgrunn og var med i oppstarten av Eik for to år siden. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Han avviser at det er tvangs- eller nødvendighetsekteskap de driver med. I oppkjøpene sine tar Eik aksjemajoritet, men vil ha eiere og ledelse videre med på eiersiden – i tillegg til deloppgjør i konsernets aksjer.

– Mat- og bar-scenen i Oslo og Norge er veldig bra, men den består av mange små aktører som har møtt et konsolidert leverandørledd. Forhandlingsmakt er en viktig del av vårt verdiforslag. Jeg skal ikke gå inn på konkrete tall, men vi har landet innsparinger i tosifrede millionbeløp. I tillegg overtar vi alt som er «kjedelig» og tidkrevende og ikke handler om å tilby kundene gode opplevelser. De skal ikke merke at vi kommer inn på eiersiden, men det vil kokken som slipper å drive med Altinn, faktura og lønnskjøring, sier han.

850 mill. litt knapt

Det er meglerhusene Pareto og Carnegie som har vært tilretteleggere. De markedsførte opprinnelig en obligasjon til forskjellige investorer, men etter hvert var det flere som ville ta hele finansieringen i ett jafs. Av tre tilbud gikk Eik for en ikke navngitt britisk finansaktør. Konsernet blir betydelig belånt, men Karlseng vil ikke si hva de betaler i renter for den nye kapitalen:

– Avtalen er konfidensiell, men jeg kan si vi er veldig fornøyde. Jeg vil ikke si vi har tatt noen overhengende risiko. Alt er relativt, det er risiko ved å låne penger til boligkjøp også, og her vil jeg si vi har fått en veldig fair avtale, sier han.

Interessen fra investorer ga mersmak, og tilretteleggerne Pareto og Carnegie er i gang med å hente ny egenkapital.

– Når du har en så stor pipeline som oss, er det ikke sikkert 850 millioner er nok, sier Karsleng.

Han vil foreløpig ikke spesifisere noe, men sier det blir «et solid beløp.» Sonderingene skal indikere god interesse:

– Det er noe med tiden vi er i. Vi er et ebitda-positivt case med historikk og bra vekst. Det er interesse og dialoger både her, og i de svenske og engelske markedene, sier Karlseng.

– Det er noe med tiden vi er i. Vi er et ebitda-positivt case med historikk og bra vekst. Det er interesse og dialoger både her, og i de svenske og engelske markedene, sier Karlseng.

Nye investorer vil supplere dagens eiere som består av gründerne selv og et knippe norske investorer, der Finansavisen-eier Trygve Hegnars Periscopus er blant de største.