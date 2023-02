Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at røyken og flammene har lagt seg, er det bare bygningskroppen i murstein igjen på festningsmuren.

Brannen oppsto lørdag kveld, men var slukket søndag morgen.

– Brannvesenet har gått over i etterslukningsfasen, bekrefter vaktkommandør Robert Gudmundsen i Oslos Brann og Redningsetat overfor NTB.

Ifølge Gudmundsen er bygget totalskadd. Brannvesenet er på stedet med tre biler, men skal ha kontroll på området.

– Vi har som en gylden regel en etterslukningsfase på seks timer, men den kan selvsagt bli lengre. Brannen kan blusse opp igjen, så brannvesenet blir på stedet til det nedbrente bygget har blitt kaldt.

– Viktig kulturminne

Restauranten er blant annet omtalt i Michelin-guiden.

– Det erfarne kjøkkenet skaper enkle, attraktivt presenterte moderne nordiske retter med ferske lokale råvarer. Den imponerende vinlisten er sterk på burgunder, ifølge omtalen.

Restauranten var i flere år blant Fursetgruppens største restauranter målt i omsetning.

Plasseringen inne på Akershus festning gjør at den anses som et kulturminne.

– Dette er fryktelig trist. Først og fremst er vi glade for at det ser ut til å ha gått bra med ansatte og gjester. Dernest er vi trist for det som ser ut som betydelige skader på et viktig kulturminne, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Forsvarsbygg vil se på hva som kreves hvis det skal bli mulig å ta bygningen i bruk igjen. Samtidig vil de også forsøke å ta vare på de verneverdige fasadene.

– Akershus festning er hjertet i Oslo og en viktig del av vår felles historie. Festningen restaurant er nyrestaurert og i daglig bruk, sier han.

Ventilasjonsanlegget

Den første meldingen om brannen kom i 19-tiden lørdag. Det ble senere kjent at bygget rommer Festningen restaurant. Det kom raskt åpne flammer ut av vinduet på bygget, som tilhører anlegget til Akershus festning. Kort tid etter var hele bygget overtent.

– Brannen er trolig knyttet til ventilasjonsanlegget, tvitret politiet i Oslo, før de konstaterte at det var full fyr i kledningen. Så tok brannen seg opp i takkonstruksjonen.

Kulturminne

Det er for tidlig å si noe om hvor mye som har gått tapt i bygget fra 1836, ifølge seksjonssjef i seksjon for fredning og verneplaner, Sigrid Murud. Bygningen var opprinnelig et fengsel.

– Det viktigste er at man fikk evakuert folk først. Branner er noe av det mest alvorlige som kan ramme et kulturminne og det får store konsekvenser, sier hun til NTB.

– Hele området rundt Akershus festning er fullt av viktige nasjonalskatter, så det var en ubehagelig følelse. Vi ble lettet da vi fikk høre at det var liten spredningsfare. Detligger litt for seg selv, derav navnet «Det ensomme fengsel».

Hjemmefrontmuseet ikke berørt

Byggene Kruttlageret og Hjemmefrontmuseet inne på Akershus festning er nærliggende bygninger til Festningen restaurant. Forsvarsbyggs befaringer og oppfølging viser at disse er ikke er berørt verken av brannen eller røyk.

Festningen er åpen for publikum som vanlig, men området rundt Hjemmefrontmuseet og Akershus slott er stengt av sikkerhetsgrunner.