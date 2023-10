Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg har ofte lurt på hvorfor jeg ble økonom. Svaret jeg alltid kommer til, er at alternativene var dårligere. Jeg tenkte lenge på å studere historie, men kom etter hvert til at det ville kreve uhorvelig mye lesing og kildegranskning. En stund var jeg også inne på å studere geologi, men etter å ha tatt ett kurs forsto jeg at det var for komplisert for min hjerne. Statsvitenskap og sosiologi kunne også forkastes – ikke fordi de var uinteressante eller spesielt kompliserte, men fordi de var så omtrentlige.