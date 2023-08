Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det vi kan konstatere, er at det er en veldig alvorlig situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om ekstremværet «Hans» til VG.

Statsministeren er for tiden på valgkampturné i Helgeland. Opprinnelig skulle han ut og fiske laks sammen med lokale partifolk i elven Vefsna, men dette måtte avlyses på grunn av ekstremværet som herjer i Innlandet.

Klokken 21.30 var Støre i et hastemøte med olje- og energiminister Terje Aasland og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl om ekstremværet «Hans».

– De nedbørsmengdene som er varslet, ser ut til å komme. Usikkerheten ligger i hva som er den totale mengden og belastningen på jordsmonn. Vi har sett noen utslag av skred – det kan komme i døgnet som kommer, men også etter. Det følger vi ekstra godt med på, sier Støre til avisen.

I Innlandet, som er det fylket som ventes å bli hardest rammet av «Hans», er flere titall personer evakuert som følge av ekstremværet.

– Høy beredskap

I en pressemelding mandag ettermiddag skrev Justis- og beredskapsdepartementet at de har nær kontakt med aktørene som håndterer hendelsen. Tidligere på dagen deltok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et digitalt beredskapsmøte med fylkesberedskapsrådet og kommunene i Innlandet.

– Sivilforsvaret har høy beredskap, og har materiell og utstyr klart. Tilbakemeldingen er at beredskapen er på plass, sa Mehl i etterkant av møtet.

– Det gjøres nå en svært viktig jobb i berørte kommuner, i frivillige organisasjoner, i nødetater, i sivilforsvarsdistrikter og hos statsforvalteren. Jeg vil sende en stor takk til alle de som nå står på for å beskytte oss mot uværet. Dere gjør en uvurderlig jobb, sier Mehl.

Nødvarsler på telefon

Politiet sendte mandag ettermiddag ut lokale og regionale nødvarsler på norsk, engelsk og tysk på vegne av statsforvalteren.

– Jeg vil oppfordre folk til å følge med på værmeldingen for sitt område, og forholde seg til informasjon i Nødvarsel. Hver enkelt kan bidra med god egenberedskap hvis man holder seg oppdatert og gjør nødvendige forberedelser eller tiltak, sier Mehl.

Nødvarslene var kun ment for områder med rødt farevarsel, men grunnet en feil mottok mange Osloborgere samme nødvarsel til tross for at Oslo har oransje farevarsel, ifølge Aftenposten.

Flere togstrekninger stengt

Det er innført rød beredskap på flere jernbanestrekninger grunnet uværet «Hans». Det betyr at strekningene er stengt for trafikk. Dette gjelder:

Rørosbanen og Dovrebanen på strekningen Hamar-Støren. Det kjøres heller ikke tog på Raumabanen.

Bergensbanen på strekningen Hønefoss-Myrdal. Togene som allerede er underveis, fremføres hvis forholdene tillater det, men det vil ikke gå nye tog fra Bergen eller Oslo. Lokaltrafikken Bergen-Voss-Myrdal kjøres inntil videre.

Kongsvingerbanen og Spikkestadbanen. Banene blir minst stengt frem til tirsdag kl. 08 da ny vurdering vil foreligge.

Gardermobanen på strekningen mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn ble mandag kveld stengt på grunn av flom.

Ellers er det økt beredskap på de andre strekningene på Østlandet og i Trøndelag. Flere av dem kan bli stengt på kort varsel, understreker Bane Nor.

– Vi har innført oransje beredskapsnivå på strekningen Eidsvoll-Hamar, Gardermobanen, Meråkerbanen og på Hovedbanen strekningen Lillestrøm-Dal. Øvrige strekninger på Østlandet og i Trøndelag har forhøyet beredskap på gult nivå, skriver Bane Nor.

