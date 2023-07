Artikkelen fortsetter under annonsen

Nær byen Delemont, på landsbygda i det nordlige Sveits, blir det denne uken arrangert det 24. verdensmøtet for Citroën 2CV-entusiaster. Flere enn 5000 mennesker fra hele verden deltar med bilene sine. Citroën 2CV ble for første gang produsert i 1948, og flere enn 3,8 millioner eksemplarer ble produsert frem til 1990.

Den erketypiske franske bilen Citroën 2CV er lett å kjenne igjen. (Foto: GABRIEL MONNET/AFP/NTB) Mer...

Til og med fra Norge kom 2CV-entusiaster kjørende. (Foto: GABRIEL MONNET/AFP/NTB) Mer...

Både hunder og bileiere deltok. (Foto: GABRIEL MONNET/AFP/NTB) Mer...

Denne uheldige mannen måtte dytte bilen sin ut av gjørma. (Foto: GABRIEL MONNET/AFP/NTB) Mer...

Bokstavene CV i navnet på bilen står for «deux chevaux», som på norsk betyr «to hestekrefter». (Foto: GABRIEL MONNET/AFP/NTB) Mer...

